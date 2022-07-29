В Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины

30 июля 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Вывеску перекрасили в зеленый цвет Фото: Карина Ванеш © URA.RU В Сургуте неизвестные закрасили вывеску с названием офисного центра «Самбор», которая была выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Речь идет об офисном центре, принадлежащем местному бизнесмену Владимиру Самборскому, который является руководителем одной из украинских диаспор. «Я сейчас приехал в офисное здание и увидел, что вывеску кто-то закрасил зеленой краской. Я не могу предполагать кто это сделал. Ко мне никто не обращался и претензий не высказывал. Я не знаю, как это сделали на пятиэтажном здании, на него же залезть нужно. А там вахта круглосуточная. Я считаю, что это чья-то провокация. По этому поводу я собираюсь обращаться в компетентные органы, чтоб установили этих людей», — рассказал Самборский. Предприниматель добавил, что оформление вывески, которая была раскрашена в сине-желтый цвет и местным жителям напоминала цвета флага Украины, будет восстановлено. «Этой краски через день уже не будет. Ее либо сотрут, либо мы по новой покрасим ее», — добавил Самборский. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута возмутила вывеска выкрашенная в цвета флага Украины. Речь идет об офисном здании «Самбор» на улице Республики. Неизвестные закрасили вывеску зеленой краской Фото: читатель URA.RU

В Сургуте неизвестные закрасили вывеску с названием офисного центра «Самбор», которая была выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Речь идет об офисном центре, принадлежащем местному бизнесмену Владимиру Самборскому, который является руководителем одной из украинских диаспор. «Я сейчас приехал в офисное здание и увидел, что вывеску кто-то закрасил зеленой краской. Я не могу предполагать кто это сделал. Ко мне никто не обращался и претензий не высказывал. Я не знаю, как это сделали на пятиэтажном здании, на него же залезть нужно. А там вахта круглосуточная. Я считаю, что это чья-то провокация. По этому поводу я собираюсь обращаться в компетентные органы, чтоб установили этих людей», — рассказал Самборский. Предприниматель добавил, что оформление вывески, которая была раскрашена в сине-желтый цвет и местным жителям напоминала цвета флага Украины, будет восстановлено. «Этой краски через день уже не будет. Ее либо сотрут, либо мы по новой покрасим ее», — добавил Самборский. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута возмутила вывеска выкрашенная в цвета флага Украины. Речь идет об офисном здании «Самбор» на улице Республики.