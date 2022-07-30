Пушков оценил выходку сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске

31 июля 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

По его мнению, этот случай говорит о росте русофобии на Западе Фото: Владимир Андреев © URA.RU То, как повела себя сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, свидетельствует о распространении русофобских взглядов на Западе. В этом уверен сенатор Алексей Пушков. «Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запад», — отметил Пушков в telegram-канале. По его мнению, ее стоит как минимум незамедлительно выслать из России. Кроме того, он считает нужным сообщить Осло, что такое поведение граждан Норвегии в России может отрицательно сказать на работе норвежских ведомств в РФ. Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен после того, как ее попросили дождаться окончания уборки в отеле, сказала, что привыкла к чистым номерам и ненавидит русских. На это губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту Элисабет Эллингсен. Кроме того, депутат депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов предложил устроить ей показательную «порку» по всей строгости закона.

То, как повела себя сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, свидетельствует о распространении русофобских взглядов на Западе. В этом уверен сенатор Алексей Пушков. «Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запад», — отметил Пушков в telegram-канале. По его мнению, ее стоит как минимум незамедлительно выслать из России. Кроме того, он считает нужным сообщить Осло, что такое поведение граждан Норвегии в России может отрицательно сказать на работе норвежских ведомств в РФ. Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен после того, как ее попросили дождаться окончания уборки в отеле, сказала, что привыкла к чистым номерам и ненавидит русских. На это губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту Элисабет Эллингсен. Кроме того, депутат депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов предложил устроить ей показательную «порку» по всей строгости закона.