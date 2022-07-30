Полянский: все попытки обвинить РФ в ударе по Еленовке тщетны

Попытки переложить на Россию вину за удар по СИЗО в Еленовке тщетны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Украинские нацисты предпринимают тщетные попытки переложить на нас вину за это преступление. Если бы они были умнее, они могли бы использовать для обстрела что-то помимо предоставленных США РСЗО HIMARS», — написал он в Twitter (заблокирован в РФ).
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.
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Попытки переложить на Россию вину за удар по СИЗО в Еленовке тщетны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Украинские нацисты предпринимают тщетные попытки переложить на нас вину за это преступление. Если бы они были умнее, они могли бы использовать для обстрела что-то помимо предоставленных США РСЗО HIMARS», — написал он в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар по следственному изолятору с азовцами (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Еленовке для того, чтобы не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева. В результате этого погибло 50 пленных националистов из 193, ранены 73 человека. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.