FP: Пелоси поставила США в неловкое положение визитом на Тайвань

31 июля 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

США теперь не могут отменить визит на Тайвань из-за Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси не стоило публично объявлять о планах посетить Тайвань, потому что Китай сможет воспользоваться этим. Такое мнение высказал профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг в материале для американского журнала Foreign Policy. «Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев. Пелоси и администрация президента США Джо Байдена не могут пойти на попятную, поскольку это будет означать подчинение воле Пекина», — сказал Кренинг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy. Отмена визита может стать признаком слабости, отмечает издание. Ранее стало известно, что Пелоси отправится в Азию и поедет в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Также была информация о ее планах посетить Тайвань, но политик не комментировала это, передает RT. Китай пригрозил военным ответом в случае этой поездки, сообщает Life со ссылкой на Financial Times. Пекин не признает независимость Тайваня и призывал Запад отказаться от официальных контактов с властями острова. Ранее СМИ сообщали, что Китай планирует провести срочные военные учения вблизи Тайваня

Спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси не стоило публично объявлять о планах посетить Тайвань, потому что Китай сможет воспользоваться этим. Такое мнение высказал профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг в материале для американского журнала Foreign Policy. «Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев. Пелоси и администрация президента США Джо Байдена не могут пойти на попятную, поскольку это будет означать подчинение воле Пекина», — сказал Кренинг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy. Отмена визита может стать признаком слабости, отмечает издание. Ранее стало известно, что Пелоси отправится в Азию и поедет в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Также была информация о ее планах посетить Тайвань, но политик не комментировала это, передает RT. Китай пригрозил военным ответом в случае этой поездки, сообщает Life со ссылкой на Financial Times. Пекин не признает независимость Тайваня и призывал Запад отказаться от официальных контактов с властями острова. Ранее СМИ сообщали, что Китай планирует провести срочные военные учения вблизи Тайваня