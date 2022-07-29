Newtalk: Китай проведет срочные военные учения вблизи Тайваня

30 июля 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Армия Китая проведет военные учения в 125 километрах от Тайваня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 30 июля проведет военные учения в 125 километрах от Тайваня. Об этом сообщает тайваньский новостной портал Newtalk. По данным портала, 30 июля НОАК проведет военные учения в провинции Фуцзянь с использованием боевых боеприпасов, которые пройдут в 125 километрах от Тайваня. В связи с этим Китай закрыл Тайваньский пролив. Telegram-канал Readovka также опубликовал кадры переброски китайской бронетехники к берегам Тайваньского пролива. Уточняется, что танки перевозят в провинцию Фуцзянь. В середине апреля правительство Китая поручило провести военные учения в районе Тайваня, которые будут направлены против «ошибочных сигналов» Америки. Власти США настаивают, чтобы Тайвань приобрел оружие, которое будет более подходящим для ответа Китаю, писала американская газета The New York Times со ссылкой на источников. В США заявили, что готовы применить силу для защиты Тайваня от армии КНР. Президент США Джо Байден 29 июля поддержал главу Китая Си Цзиньпина по вопросу Тайваня.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 30 июля проведет военные учения в 125 километрах от Тайваня. Об этом сообщает тайваньский новостной портал Newtalk. По данным портала, 30 июля НОАК проведет военные учения в провинции Фуцзянь с использованием боевых боеприпасов, которые пройдут в 125 километрах от Тайваня. В связи с этим Китай закрыл Тайваньский пролив. Telegram-канал Readovka также опубликовал кадры переброски китайской бронетехники к берегам Тайваньского пролива. Уточняется, что танки перевозят в провинцию Фуцзянь. В середине апреля правительство Китая поручило провести военные учения в районе Тайваня, которые будут направлены против «ошибочных сигналов» Америки. Власти США настаивают, чтобы Тайвань приобрел оружие, которое будет более подходящим для ответа Китаю, писала американская газета The New York Times со ссылкой на источников. В США заявили, что готовы применить силу для защиты Тайваня от армии КНР. Президент США Джо Байден 29 июля поддержал главу Китая Си Цзиньпина по вопросу Тайваня.