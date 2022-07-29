В Тюмени продают единственный ТЦ в одном из районов. Скрин

31 июля 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Гастромаркет «Преображенский» продается за 170 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени продается гастромаркет «Преображенский» по улице Фармана Салманова, 26к1 за 170 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. По словам продавца, это единственный торговый центр в районе. «Отличное место для вашего бизнеса! Низкая конкуренция, единственный ТЦ на территории района. Удобная планировка первого этажа, пространство не перегружено внутренними колоннами и имеет свободную планировку. На первом этаже расположены три входные группы, позволяющие пропускать поток покупателей как во внутреннее пространство района, так и на внешний контур. Общая площадь: 1412 м². Цена — 170 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Там отметили, что сделан современный ремонт, поэтому вложений не потребуется. Также само здание находится на первой линии района. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлен на продажу ТЦ «Ангар» за 270 млн рублей с общей площадью 4895 квадратных метров. Помимо этого, как указано в объявлении, торговый центр подается с действующими арендными договорами. Скрин: площадка Avito

В Тюмени продается гастромаркет «Преображенский» по улице Фармана Салманова, 26к1 за 170 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. По словам продавца, это единственный торговый центр в районе. «Отличное место для вашего бизнеса! Низкая конкуренция, единственный ТЦ на территории района. Удобная планировка первого этажа, пространство не перегружено внутренними колоннами и имеет свободную планировку. На первом этаже расположены три входные группы, позволяющие пропускать поток покупателей как во внутреннее пространство района, так и на внешний контур. Общая площадь: 1412 м². Цена — 170 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Там отметили, что сделан современный ремонт, поэтому вложений не потребуется. Также само здание находится на первой линии района. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлен на продажу ТЦ «Ангар» за 270 млн рублей с общей площадью 4895 квадратных метров. Помимо этого, как указано в объявлении, торговый центр подается с действующими арендными договорами.