Конгрессмен Пелоси анонсировала тур по Азии, но упустила Тайвань

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
В США ничего не говорят о посещении Тайваня из-за Китая Фото:

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит с делегацией конгресса страны Азии. При этом про визит на Тайвань она ничего не сообщила.

«В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация обсудит продвижение наших общих интересов и ценностей, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление», — приводит РИА «Новости» заявление, опубликованное на сайте спикера. В МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно будут приняты решительные меры.

Ранее стало известно, что Пелоси отправится в Азию и поедет в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Также была информация о ее планах посетить Тайвань, но политик не комментировала это. Телеканал 360 сообщал о том, что Boeing C-40 °C спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ситуация с полетами Пелоси неадекватна и сюрреалистична. Об этом писали в RT.

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит с делегацией конгресса страны Азии. При этом про визит на Тайвань она ничего не сообщила. «В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация обсудит продвижение наших общих интересов и ценностей, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление», — приводит РИА «Новости» заявление, опубликованное на сайте спикера. В МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно будут приняты решительные меры. Ранее стало известно, что Пелоси отправится в Азию и поедет в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Также была информация о ее планах посетить Тайвань, но политик не комментировала это. Телеканал 360 сообщал о том, что Boeing C-40 °C спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ситуация с полетами Пелоси неадекватна и сюрреалистична. Об этом писали в RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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