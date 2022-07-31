Конгрессмен Пелоси анонсировала тур по Азии, но упустила Тайвань

31 июля 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

В США ничего не говорят о посещении Тайваня из-за Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит с делегацией конгресса страны Азии. При этом про визит на Тайвань она ничего не сообщила. «В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация обсудит продвижение наших общих интересов и ценностей, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление», — приводит РИА «Новости» заявление, опубликованное на сайте спикера. В МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно будут приняты решительные меры. Ранее стало известно, что Пелоси отправится в Азию и поедет в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Также была информация о ее планах посетить Тайвань, но политик не комментировала это. Телеканал 360 сообщал о том, что Boeing C-40 °C спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ситуация с полетами Пелоси неадекватна и сюрреалистична. Об этом писали в RT.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит с делегацией конгресса страны Азии. При этом про визит на Тайвань она ничего не сообщила. «В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация обсудит продвижение наших общих интересов и ценностей, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление», — приводит РИА «Новости» заявление, опубликованное на сайте спикера. В МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно будут приняты решительные меры. Ранее стало известно, что Пелоси отправится в Азию и поедет в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Также была информация о ее планах посетить Тайвань, но политик не комментировала это. Телеканал 360 сообщал о том, что Boeing C-40 °C спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ситуация с полетами Пелоси неадекватна и сюрреалистична. Об этом писали в RT.