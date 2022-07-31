Володин рассказал об увеличении пенсий и изменениях в налогах

31 июля 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Спикер Госдумы рассказал об августовских законопроектах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал об увеличении пенсий и изменениях в работе Федеральной налоговой службы. Об этом сообщается на сайте Госдумы. «С августа увеличат пенсии работающим пенсионерам. Подчеркивается, что для каждого размер увеличения будет индивидуальный, основанный на сумме страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Также вырастет пенсия и у тех, кому в августе исполнится 80 лет», — приводит слова Володина argumenti.ru со ссылкой на сайт нижней палаты парламенты. Председатель Госдумы рассказал также, что встать на налоговый учет можно будет через портал «Госуслуги». Кроме того, такую возможность предоставят также гражданам ЛНР и ДНР.

«Отмечается, что теперь ФНС сможет передавать сведения другим лицам о налогоплательщиках, если они дали на это согласие», — пояснил он. Ранее спикер Госдумы Володин назвал критерии для российских политиков. Он уточнил, что если государственный служащий не является порядочным и не любит людей и свою страну, то эта работа не для него. Также он предлагал сократить парламентариям отпуска. Также Life писало о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. Также телеканал 360, ссылаясь на Володина, сообщал, что депутаты предложили установить День памяти погибших в Донбассе.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал об увеличении пенсий и изменениях в работе Федеральной налоговой службы. Об этом сообщается на сайте Госдумы. «С августа увеличат пенсии работающим пенсионерам. Подчеркивается, что для каждого размер увеличения будет индивидуальный, основанный на сумме страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Также вырастет пенсия и у тех, кому в августе исполнится 80 лет», — приводит слова Володина argumenti.ru со ссылкой на сайт нижней палаты парламенты. Председатель Госдумы рассказал также, что встать на налоговый учет можно будет через портал «Госуслуги». Кроме того, такую возможность предоставят также гражданам ЛНР и ДНР. «Отмечается, что теперь ФНС сможет передавать сведения другим лицам о налогоплательщиках, если они дали на это согласие», — пояснил он. Ранее спикер Госдумы Володин назвал критерии для российских политиков. Он уточнил, что если государственный служащий не является порядочным и не любит людей и свою страну, то эта работа не для него. Также он предлагал сократить парламентариям отпуска. Также Life писало о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. Также телеканал 360, ссылаясь на Володина, сообщал, что депутаты предложили установить День памяти погибших в Донбассе.