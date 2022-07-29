Спикер Госдумы Володин назвал критерии для российских политиков

30 июля 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Госслужащие обязаны быть порядочными и любить свою страну, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если государственный служащий не является порядочным и не любит людей и свою страну, то эта работа не для него. Об этом заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. «Два основополагающих качества: порядочность и любовь к людям, любовь к своей стране», — заявил Вячеслав Володин, выступая на форуме «Территория смыслов». Он подчеркнул, что чиновнику нечего делать на государственной службе, если он не любит людей. Все остальное, по мнению спикера Госдумы, является компетенциями — тем, что уже прилагается. «Как бы с вами жизнь дальше ни распорядилась, как бы она вас где?то ни ударила, ни обидела, никогда не переносите свои эмоции на людей и на свою страну», — резюмировал Володин, обращаясь к слушателям. Ранее Вячеслав Володин заявил, что депутатам и чиновникам необходимо максимально сократить отпуска для того, чтобы достичь максимальной эффективности. Его слова вызвали раскол в Госдуме. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов поддержал Володина, добавив, что парламентариям необходимо еще и снизить зарплаты до среднего уровня по стране.

Если государственный служащий не является порядочным и не любит людей и свою страну, то эта работа не для него. Об этом заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. «Два основополагающих качества: порядочность и любовь к людям, любовь к своей стране», — заявил Вячеслав Володин, выступая на форуме «Территория смыслов». Он подчеркнул, что чиновнику нечего делать на государственной службе, если он не любит людей. Все остальное, по мнению спикера Госдумы, является компетенциями — тем, что уже прилагается. «Как бы с вами жизнь дальше ни распорядилась, как бы она вас где?то ни ударила, ни обидела, никогда не переносите свои эмоции на людей и на свою страну», — резюмировал Володин, обращаясь к слушателям. Ранее Вячеслав Володин заявил, что депутатам и чиновникам необходимо максимально сократить отпуска для того, чтобы достичь максимальной эффективности. Его слова вызвали раскол в Госдуме. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов поддержал Володина, добавив, что парламентариям необходимо еще и снизить зарплаты до среднего уровня по стране.