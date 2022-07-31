Мишустин уволил главу Пенсионного фонда РФ

31 июля 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового врио руководителя ПФР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Пенсионного фонда РФ Андрея Кигима. Председатель правительства России подписал соответствующее распоряжение. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Сергей Чирков. «Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) будет Сергей Чирков. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства», — сообщает официальный сайт правительства РФ. Ранее Чирков занимал пост заместителя председателя правления ПФР. В фонд он пришел в 2001 году на должность главного специалиста по оценке пенсионных прав. Возглавлял департаменты по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, и по организации назначения и выплаты пенсий. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Его сформируют из ПФР и ФСС. Мишустин сообщал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году, передает RT.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Пенсионного фонда РФ Андрея Кигима. Председатель правительства России подписал соответствующее распоряжение. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Сергей Чирков. «Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) будет Сергей Чирков. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства», — сообщает официальный сайт правительства РФ. Ранее Чирков занимал пост заместителя председателя правления ПФР. В фонд он пришел в 2001 году на должность главного специалиста по оценке пенсионных прав. Возглавлял департаменты по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, и по организации назначения и выплаты пенсий. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Его сформируют из ПФР и ФСС. Мишустин сообщал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году, передает RT.