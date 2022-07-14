Путин подписал закон об изменении Пенсионного фонда РФ

14 июля 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

В РФ создадут единый Фонда пенсионного и социального страхования Фото: Илья Московец © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Так, согласно закону, фонд будет создан путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). Планируется, что это ускорит получение социальных услуг и сделает процесс более удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания. Ранее Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый Социальный фонд. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году, передает RT. В Министерстве труда отмечали, что сэкономленные после оптимизации расходов на содержание аппарата в связи с объединением фондов средства пойдут на повышение пенсий.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Так, согласно закону, фонд будет создан путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). Планируется, что это ускорит получение социальных услуг и сделает процесс более удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания. Ранее Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый Социальный фонд. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году, передает RT. В Министерстве труда отмечали, что сэкономленные после оптимизации расходов на содержание аппарата в связи с объединением фондов средства пойдут на повышение пенсий.