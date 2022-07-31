В течение нескольких месяцев Россия «выведет из строя» экономику Евросоюза. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
«В своем прогнозе Евросоюз уже признал, что именно президент России Владимир Путин выведет экономику ЕС из строя в ближайшие месяцы. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел майский прогноз экономического роста Германии в сторону понижения на значительные 0,8 процентных пункта. [Немецкий федеральный банк] Bundesbank также настроен очень пессимистично», — пишет Handelsblatt.
Кризис в Евросоюзе обострился после введения антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно действия Запада привели к кризисной ситуации в Европе. Глава государства сообщил, что европейцы из-за санкций вынуждены «экономить на всем».
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В течение нескольких месяцев Россия «выведет из строя» экономику Евросоюза. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. «В своем прогнозе Евросоюз уже признал, что именно президент России Владимир Путин выведет экономику ЕС из строя в ближайшие месяцы. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел майский прогноз экономического роста Германии в сторону понижения на значительные 0,8 процентных пункта. [Немецкий федеральный банк] Bundesbank также настроен очень пессимистично», — пишет Handelsblatt. Кризис в Евросоюзе обострился после введения антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно действия Запада привели к кризисной ситуации в Европе. Глава государства сообщил, что европейцы из-за санкций вынуждены «экономить на всем».