Врач Матюк рассказала, от каких продуктов стоит отказаться в жару

31 июля 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

В жару потребность организма в калориях снижается, отметила Юлия Матюк Фото: Сергей Русанов © URA.RU В жаркое время года пищеварение человека замедляется, поэтому нужно есть меньше жирной еды и красного мяса. Об этом рассказала врач-невролог и нутрициолог Юлия Матюк. «Первый совет очевидный — откажитесь от жареной и жирной еды, ешьте меньше красного мяса. Наваристые супы тоже лучше исключить в жару. Все перечисленное — это тяжелые блюда, которые нагружают организм. Отварная курица или индейка усваиваются легче, но если есть возможность, то ешьте летом рыбу или морепродукты. Овощи и фрукты — тоже обязательно. Следует отказаться от популярных холодных супов — окрошки и свекольников. Объяснение простое: сперва организм будет тратить энергию на то, чтобы согреть эти супы, а только потом на переваривание», — сказала Матюк в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Врач порекомендовала употреблять айран, так как он полезен для пищеварения и утоляет жажду. Молоко же в свою очередь обволакивает кишечник и препятствует всасыванию питательный веществ. Врач отметила, что в жаркую погоду потребность организма в калориях значительно снижается.

В жаркое время года пищеварение человека замедляется, поэтому нужно есть меньше жирной еды и красного мяса. Об этом рассказала врач-невролог и нутрициолог Юлия Матюк. «Первый совет очевидный — откажитесь от жареной и жирной еды, ешьте меньше красного мяса. Наваристые супы тоже лучше исключить в жару. Все перечисленное — это тяжелые блюда, которые нагружают организм. Отварная курица или индейка усваиваются легче, но если есть возможность, то ешьте летом рыбу или морепродукты. Овощи и фрукты — тоже обязательно. Следует отказаться от популярных холодных супов — окрошки и свекольников. Объяснение простое: сперва организм будет тратить энергию на то, чтобы согреть эти супы, а только потом на переваривание», — сказала Матюк в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Врач порекомендовала употреблять айран, так как он полезен для пищеварения и утоляет жажду. Молоко же в свою очередь обволакивает кишечник и препятствует всасыванию питательный веществ. Врач отметила, что в жаркую погоду потребность организма в калориях значительно снижается.