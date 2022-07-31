В Сургуте зафиксирован бум запросов на платную любовь. Инфографика

01 августа 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

URA.RU проанализировало количество запросов в интернете «проститутки» в четырех самых крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Сургуте (ХМАО) зафиксирован бум запросов в интернете по тегу «проститутки». Информация появилась в Yandex Wordstat. URA.RU проанализировало количество запросов в интернете «проститутки» в четырех самых крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа. Для исследования использовались данные Yandex Wordstat и первые сайты-каталоги девушек с выдачи Google. Первое место по абсолютному количеству занял Сургут, там за последний месяц была 71 тысяча запросов «проститутки Сургут». На втором месте — Нижневартовск, 19 тысяч. Нефтеюганск и Ханты-Мансийск заняли 3 и 4 места с показателями 11 и 9 тысяч запросов соответственно. URA.RU Если же говорить о количестве запросов на 1000 человек населения, то здесь Сургут так же остается на первой строчке — 177,5 запроса, второе место занял Ханты-Мансийск — 85,5 запросов, от него ненамного отстал Нефтеюганск с 84,6 запросами. Замыкает рейтинг — Нижневартовск с 63,3 запросами. URA.RU Кроме того, оказалось, что ценник на услуги различается в разных городах. Так, в Ханты-Мансийске самые дорогие проститутки — средняя цена часа — 4-5 тысяч рублей. Далее идет Нефтеюганск — 3,5-4 тыс. за час. Третью строчку занимает Нижневартовск — 2,5-3,5 тыс. И на последнем месте Сургут с самыми дешевыми жрицами любви. В крупнейшем городе ХМАО цены за час начинаются от тысячи рублей. URA.RU

В Сургуте (ХМАО) зафиксирован бум запросов в интернете по тегу «проститутки». Информация появилась в Yandex Wordstat. URA.RU проанализировало количество запросов в интернете «проститутки» в четырех самых крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа. Для исследования использовались данные Yandex Wordstat и первые сайты-каталоги девушек с выдачи Google. Первое место по абсолютному количеству занял Сургут, там за последний месяц была 71 тысяча запросов «проститутки Сургут». На втором месте — Нижневартовск, 19 тысяч. Нефтеюганск и Ханты-Мансийск заняли 3 и 4 места с показателями 11 и 9 тысяч запросов соответственно. Если же говорить о количестве запросов на 1000 человек населения, то здесь Сургут так же остается на первой строчке — 177,5 запроса, второе место занял Ханты-Мансийск — 85,5 запросов, от него ненамного отстал Нефтеюганск с 84,6 запросами. Замыкает рейтинг — Нижневартовск с 63,3 запросами. Кроме того, оказалось, что ценник на услуги различается в разных городах. Так, в Ханты-Мансийске самые дорогие проститутки — средняя цена часа — 4-5 тысяч рублей. Далее идет Нефтеюганск — 3,5-4 тыс. за час. Третью строчку занимает Нижневартовск — 2,5-3,5 тыс. И на последнем месте Сургут с самыми дешевыми жрицами любви. В крупнейшем городе ХМАО цены за час начинаются от тысячи рублей.