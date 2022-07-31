Диетолог Писарева объяснила, как алкоголь влияет на фигуру

31 июля 2022 в 21:56 Размер текста - 17 +

Чем крепче алкоголь, тем более он калорийный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Человеку не рекомендуется употреблять алкоголь во время похудения, поскольку организм пытается его усвоить из-за сниженного метаболизма, что мешает сбросить лишний вес. Об этом в разговоре с URA.RU заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Когда у человека есть лишний вес, и он стремится его снизить, соответственно у него снижен метаболизм. В этот момент употреблять алкоголь не рекомендуется. Алкоголь мешает похудению, потому что организм старается его расщепить и усвоить. За счет этого замедляется обмен белков, жиров и углеводов. Злоупотребление алкоголем увеличивает накопления жира в печени, увеличивает нагрузку на выделительные органы», — сказала Ирина Писарева. Кроме того, алкоголь обладает калорийностью, подчеркнула диетолог. «Чем больше градусов, тем больше калорий. Если вино имеет 65 калорий на 100 миллилитров, то виски уже 220 калорий на 100 миллилитров. В ликерах и других сладких алкогольных напитках будет еще больше калорий», — объяснила она. Писарева подчеркнула, что употребление алкоголя может сказаться на аппетите человека. «Алкоголь нарушает циркуляцию жидкостей в организме, поэтому могут возникать отеки. Также он усиливает аппетит. У некоторых это бывает так, что, когда они начинают что-то выпивать, усиливается аппетит. При это притупляется нервная деятельность и человек начинает есть все попало: и сладкое, и соленое, и фрукты. Потом происходит вздутие. Может быть интоксикация, отравление, если алкоголь употребляется в больших дозах», — добавила собеседница агентства. «Если человек следит за своим весом и хочет похудеть, самое безобидное для него будет бокал сухого красного либо белого вина. Ни в коем случае не должны быть коктейли на основе сладких ликеров, газировки и сахара. Даже если это будет крепкий алкогольный напиток, он должен быть в небольшом количестве», — заключила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человеку не рекомендуется употреблять алкоголь во время похудения, поскольку организм пытается его усвоить из-за сниженного метаболизма, что мешает сбросить лишний вес. Об этом в разговоре с URA.RU заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Когда у человека есть лишний вес, и он стремится его снизить, соответственно у него снижен метаболизм. В этот момент употреблять алкоголь не рекомендуется. Алкоголь мешает похудению, потому что организм старается его расщепить и усвоить. За счет этого замедляется обмен белков, жиров и углеводов. Злоупотребление алкоголем увеличивает накопления жира в печени, увеличивает нагрузку на выделительные органы», — сказала Ирина Писарева. Кроме того, алкоголь обладает калорийностью, подчеркнула диетолог. «Чем больше градусов, тем больше калорий. Если вино имеет 65 калорий на 100 миллилитров, то виски уже 220 калорий на 100 миллилитров. В ликерах и других сладких алкогольных напитках будет еще больше калорий», — объяснила она. Писарева подчеркнула, что употребление алкоголя может сказаться на аппетите человека. «Алкоголь нарушает циркуляцию жидкостей в организме, поэтому могут возникать отеки. Также он усиливает аппетит. У некоторых это бывает так, что, когда они начинают что-то выпивать, усиливается аппетит. При это притупляется нервная деятельность и человек начинает есть все попало: и сладкое, и соленое, и фрукты. Потом происходит вздутие. Может быть интоксикация, отравление, если алкоголь употребляется в больших дозах», — добавила собеседница агентства. «Если человек следит за своим весом и хочет похудеть, самое безобидное для него будет бокал сухого красного либо белого вина. Ни в коем случае не должны быть коктейли на основе сладких ликеров, газировки и сахара. Даже если это будет крепкий алкогольный напиток, он должен быть в небольшом количестве», — заключила специалист.