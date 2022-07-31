В Ноябрьске женщина ударила ребенка на детской площадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске на детской площадке женщина ударила по ногам маленького ребенка. Пост о происшествии появился в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто имел право, трогать и бить по ногам ребенка? Заявление будет завтра, вчера, сегодня, у них выходной», — написал анонимный пользователь в соцсети.

Пост набрал множество комментариев, далеко не все пользователи солидарны с пострадавшей стороной. «Вот трагедию устроили, раньше катались с горки, друг друга сбивали похлеще, а тут ничего не случилось трагичного», — написал Василий Боднар. «Женщина явно на эмоциях, слегка агрессивно защитила своего ребенка. Да, не имела права, но тут скорее сработал инстинкт, извинения в помощь», — оценила ситуацию пользователь Ирина Константиновна.

Позднее в группе появился второй пост, с фото направления на судебно-медицинское освидетельствование. Из обстоятельств дела следует, что женщина нанесла малолетнему ребенку один удар рукой по ноге.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало о женщине, устроившей драку с подростками в «Ноябрьск-парке». Причиной конфликта стала сломанная банковская карта.