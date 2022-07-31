31 июля 2022
29 июля 2022
28 июля 2022

В ЯНАО женщина ударила ребенка на детской площадке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парки Екатеринбурга. Екатеринбург, парк энгельса, детская площадка, малая архитектурная форма, благоустройство парка, маф
В Ноябрьске женщина ударила ребенка на детской площадке Фото:

В Ноябрьске на детской площадке женщина ударила по ногам маленького ребенка. Пост о происшествии появился в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто имел право, трогать и бить по ногам ребенка? Заявление будет завтра, вчера, сегодня, у них выходной», — написал анонимный пользователь в соцсети.

Пост набрал множество комментариев, далеко не все пользователи солидарны с пострадавшей стороной. «Вот трагедию устроили, раньше катались с горки, друг друга сбивали похлеще, а тут ничего не случилось трагичного», — написал Василий Боднар. «Женщина явно на эмоциях, слегка агрессивно защитила своего ребенка. Да, не имела права, но тут скорее сработал инстинкт, извинения в помощь», — оценила ситуацию пользователь Ирина Константиновна.

Позднее в группе появился второй пост, с фото направления на судебно-медицинское освидетельствование. Из обстоятельств дела следует, что женщина нанесла малолетнему ребенку один удар рукой по ноге.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало о женщине, устроившей драку с подростками в «Ноябрьск-парке». Причиной конфликта стала сломанная банковская карта.

Фото:
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В Ноябрьске на детской площадке женщина ударила по ногам маленького ребенка. Пост о происшествии появился в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Кто имел право, трогать и бить по ногам ребенка? Заявление будет завтра, вчера, сегодня, у них выходной», — написал анонимный пользователь в соцсети. Пост набрал множество комментариев, далеко не все пользователи солидарны с пострадавшей стороной. «Вот трагедию устроили, раньше катались с горки, друг друга сбивали похлеще, а тут ничего не случилось трагичного», — написал Василий Боднар. «Женщина явно на эмоциях, слегка агрессивно защитила своего ребенка. Да, не имела права, но тут скорее сработал инстинкт, извинения в помощь», — оценила ситуацию пользователь Ирина Константиновна. Позднее в группе появился второй пост, с фото направления на судебно-медицинское освидетельствование. Из обстоятельств дела следует, что женщина нанесла малолетнему ребенку один удар рукой по ноге. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало о женщине, устроившей драку с подростками в «Ноябрьск-парке». Причиной конфликта стала сломанная банковская карта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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