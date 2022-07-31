SC: Шольц и Макрон начнут ссориться с Брюсселем из-за Путина

01 августа 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

Шольц и Макрон скоро начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с Путиным Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вероятнее всего, в скором времени канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон будут ссориться с Брюсселем из-за президента РФ Владимира Путина. Такое предположение выдвинул обозреватель Мартин Джей. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — написал Джей в статье для Strategic culture. Он считает, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. Мартин Джей подчеркнул, что ФРГ уже начала подавать сигналы к изменению своих политических взглядов по поводу России. Он привел в пример задержанный пакет помощи для Украины, а также немцам не удалось передать танки странам, оказывающим помощь Киеву. «Это не просто „трещины“, а реальные сигналы», — говорится в публикации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Киев и Москва провели ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. На Украине заявляли, что согласовывают свои действия с партнерами Запада.

Вероятнее всего, в скором времени канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон будут ссориться с Брюсселем из-за президента РФ Владимира Путина. Такое предположение выдвинул обозреватель Мартин Джей. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — написал Джей в статье для Strategic culture. Он считает, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. Мартин Джей подчеркнул, что ФРГ уже начала подавать сигналы к изменению своих политических взглядов по поводу России. Он привел в пример задержанный пакет помощи для Украины, а также немцам не удалось передать танки странам, оказывающим помощь Киеву. «Это не просто „трещины“, а реальные сигналы», — говорится в публикации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Киев и Москва провели ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. На Украине заявляли, что согласовывают свои действия с партнерами Запада.