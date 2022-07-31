Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов занял второе место в кроссе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава города Новый Уренгой Андрей Воронов занял второе место в экстремальных легкоатлетических соревнованиях «Ямбург X-Trail кросс — 2022». Об этом сообщается в группе ООО «Газпром добыча Ямбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«У мужчин в группе 50-59 лет первым дистанцию в три километра преодолел советник генерального директора ООО „Газпром добыча Ямбург“ Владимир Ильич. Второе место занял глава города Новый Уренгой Андрей Воронов. Третье место у первого заместителя главы Виктора Пузанова», — сообщают в соцсети.

Трасса забега проходила по пересеченной местности, в лесополосе, с преодолением водной преграды глубиной до метра. Дистанция забега от 1,5 до 6 километров.

В группе 18-39 лет победил Анатолий Сахнюк, у женщин — Анна Лазарева. В группе 40-49 лет первым, среди мужчин стал Дмитрий Половодов, среди женщин — Галина Иванова. В группе 60+ на дистанции 1,5 км победил Николай Блужин.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое проходил забег «Северный характер. Лето». Мероприятие получило статус окружного и будет проводиться ежегодно.