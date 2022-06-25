В забеге поучаствовали 62 команды Telegram-канал мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова

Экстремальный забег «Северный характер. Лето» прошел в Новом Уренгое (ЯНАО). Мероприятие получило статус окружного и будет проводиться ежегодно, сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«Крутой день, крутые ребята, крутые эмоции. Массово, зрелищно, эмоционально, на адреналине и драйве прошел этот день», — поделился Воронов.

В гонке приняли участие 62 команды из ЯНАО, ХМАО, Самары и Тюмени. В командном зачете первое место занята команда «Железяки» (Новый Уренгой), вторые — «Fantastik five» (Новый Уренгой), третью строчку заняла команда «Первая Пятерка» (Ноябрьск). В личном забеге победили Анастасия Лазарева и Денислам Уметбаев.

«Для меня все участники — автоматически победители. Не побоялись, преодолели себя, свои страхи. Испытание силы, духа и воли», — добавил глава города.

Ранее URA.RU писало, что спортсмен из города Губкинского (ЯНАО) Руслан Алисолтанов примет участие в экстремальном шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС. Ямальский спортсмен уже дважды ездил на это шоу.

Участники экстремального забега «Северный характер. Лето» Telegram-канал мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова

Участники экстремального забега «Северный характер. Лето» Telegram-канал мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова

Участники экстремального забега «Северный характер. Лето» Telegram-канал мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова

Участники экстремального забега «Северный характер. Лето» Telegram-канал мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова

Участники экстремального забега «Северный характер. Лето» Telegram-канал мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова