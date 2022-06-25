25 июня 2022
24 июня 2022

Жители ЯНАО показали «Северный характер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В забеге поучаствовали 62 команды

Экстремальный забег «Северный характер. Лето» прошел в Новом Уренгое (ЯНАО). Мероприятие получило статус окружного и будет проводиться ежегодно, сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«Крутой день, крутые ребята, крутые эмоции. Массово, зрелищно, эмоционально, на адреналине и драйве прошел этот день», — поделился Воронов.

В гонке приняли участие 62 команды из ЯНАО, ХМАО, Самары и Тюмени. В командном зачете первое место занята команда «Железяки» (Новый Уренгой), вторые — «Fantastik five» (Новый Уренгой), третью строчку заняла команда «Первая Пятерка» (Ноябрьск). В личном забеге победили Анастасия Лазарева и Денислам Уметбаев.

«Для меня все участники — автоматически победители. Не побоялись, преодолели себя, свои страхи. Испытание силы, духа и воли», — добавил глава города.

Ранее URA.RU писало, что спортсмен из города Губкинского (ЯНАО) Руслан Алисолтанов примет участие в экстремальном шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС. Ямальский спортсмен уже дважды ездил на это шоу.

Участники экстремального забега «Северный характер. Лето»
Участники экстремального забега «Северный характер. Лето»
Участники экстремального забега «Северный характер. Лето»
Участники экстремального забега «Северный характер. Лето»
Участники экстремального забега «Северный характер. Лето»

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Экстремальный забег «Северный характер. Лето» прошел в Новом Уренгое (ЯНАО). Мероприятие получило статус окружного и будет проводиться ежегодно, сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Крутой день, крутые ребята, крутые эмоции. Массово, зрелищно, эмоционально, на адреналине и драйве прошел этот день», — поделился Воронов. В гонке приняли участие 62 команды из ЯНАО, ХМАО, Самары и Тюмени. В командном зачете первое место занята команда «Железяки» (Новый Уренгой), вторые — «Fantastik five» (Новый Уренгой), третью строчку заняла команда «Первая Пятерка» (Ноябрьск). В личном забеге победили Анастасия Лазарева и Денислам Уметбаев. «Для меня все участники — автоматически победители. Не побоялись, преодолели себя, свои страхи. Испытание силы, духа и воли», — добавил глава города. Ранее URA.RU писало, что спортсмен из города Губкинского (ЯНАО) Руслан Алисолтанов примет участие в экстремальном шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС. Ямальский спортсмен уже дважды ездил на это шоу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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