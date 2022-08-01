Ветеран разведки предрек уничтожение HIMARS у ВСУ к началу осени

Ветеран военной разведки предполагает, что на уничтожение системы хватит трех месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полковник и ветеран военной разведки Рустем Клупов спрогнозировал уничтожение американских систем залпового огня HIMARS на Украине. Он в целом негативно высказывается о данном вооружении.

Клупов уточнил, что ранее для уничтожения ракет «Нептун» и «Гарпун» ВС РФ хватало примерно около трех месяцев. За это время задача была полностью выполнена. В связи с этим, он предполагает, что на уничтожение HIMARS потребуется столько же времени.

«Если первые удары „HIMARS“ были у нас в середине июня, то, соответственно, к середине сентября мы увидим результаты по их уничтожению», — подчеркнул ветеран, передает Sm.News. Он также отметил недостатки данного вооружения. В частности, говорит о недостаточном их бронебойной мощи для серьезных повреждений.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия РФ уничтожила более 100 ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, склад которых располагался в Днепропетровской области. Кроме того, советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что ВСУ стреляют из HIMARS вслепую.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала, страны Запада увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.