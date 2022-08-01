Ветеран разведки предрек уничтожение HIMARS у ВСУ к началу осени

Полковник и ветеран военной разведки Рустем Клупов спрогнозировал уничтожение американских систем залпового огня HIMARS на Украине. Он в целом негативно высказывается о данном вооружении.
Клупов уточнил, что ранее для уничтожения ракет «Нептун» и «Гарпун» ВС РФ хватало примерно около трех месяцев. За это время задача была полностью выполнена. В связи с этим, он предполагает, что на уничтожение HIMARS потребуется столько же времени.
«Если первые удары „HIMARS“ были у нас в середине июня, то, соответственно, к середине сентября мы увидим результаты по их уничтожению», — подчеркнул ветеран, передает Sm.News. Он также отметил недостатки данного вооружения. В частности, говорит о недостаточном их бронебойной мощи для серьезных повреждений.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия РФ уничтожила более 100 ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, склад которых располагался в Днепропетровской области. Кроме того, советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что ВСУ стреляют из HIMARS вслепую.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала, страны Запада увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.
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Полковник и ветеран военной разведки Рустем Клупов спрогнозировал уничтожение американских систем залпового огня HIMARS на Украине. Он в целом негативно высказывается о данном вооружении. Клупов уточнил, что ранее для уничтожения ракет «Нептун» и «Гарпун» ВС РФ хватало примерно около трех месяцев. За это время задача была полностью выполнена. В связи с этим, он предполагает, что на уничтожение HIMARS потребуется столько же времени. «Если первые удары „HIMARS“ были у нас в середине июня, то, соответственно, к середине сентября мы увидим результаты по их уничтожению», — подчеркнул ветеран, передает Sm.News. Он также отметил недостатки данного вооружения. В частности, говорит о недостаточном их бронебойной мощи для серьезных повреждений. Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия РФ уничтожила более 100 ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, склад которых располагался в Днепропетровской области. Кроме того, советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что ВСУ стреляют из HIMARS вслепую. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала, страны Запада увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.