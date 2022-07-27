Армия РФ уничтожила более 100 ракет для РСЗО HIMARS

27 июля 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

ВКС РФ уничтожили склад с боеприпасами для HIMARS Фото: официальный сайт Министерства обороны США новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ уничтожила более 100 ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, склад которых располагался в Днепропетровской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня „Хаймарс“ производства США. Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты», — сообщили в Минобороны. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. После начала спецоперации страны Запада увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.

Армия РФ уничтожила более 100 ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, склад которых располагался в Днепропетровской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня „Хаймарс“ производства США. Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты», — сообщили в Минобороны. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. После начала спецоперации страны Запада увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.