МВД Украины Геращенко: мы стреляем из HIMARS вслепую

Украина попросила у западных стран 2000 транспортных машин, 1000 артиллерийских установок, 500 танков, 300 РСЗОФото: официальный сайт Министерства обороны США
ВСУ стреляют вслепую, не смотря на то, что Запад поставил им новейшее оружие, в число которого входят система залпового огня HIMARS и тяжелая артиллерия. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко
«HIMARS и тяжелая артиллерия — это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую» — сообщило Геращенко. Его слова передает издание Newsweek.
Издание отметило, что именно поэтому Украина помимо HIMARS и тяжелой артиллерии попросила у западных стран 2000 транспортных машин, 1000 артиллерийских установок, 500 танков, 300 реактивных систем залпового огня. Также они хотят получить беспилотники и средства связи, необходимые для максимальной эффективности этих систем.
Ранее Минобороны РФ заявило, что удар ВСУ из РСЗО HIMARS по своим ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии был намеренной провокацией. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора. В ведомстве считают, что такая акция была совершена с целью запугивания украинских солдат.
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ВСУ стреляют вслепую, не смотря на то, что Запад поставил им новейшее оружие, в число которого входят система залпового огня HIMARS и тяжелая артиллерия. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко «HIMARS и тяжелая артиллерия — это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую» — сообщило Геращенко. Его слова передает издание Newsweek. Издание отметило, что именно поэтому Украина помимо HIMARS и тяжелой артиллерии попросила у западных стран 2000 транспортных машин, 1000 артиллерийских установок, 500 танков, 300 реактивных систем залпового огня. Также они хотят получить беспилотники и средства связи, необходимые для максимальной эффективности этих систем. Ранее Минобороны РФ заявило, что удар ВСУ из РСЗО HIMARS по своим ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии был намеренной провокацией. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора. В ведомстве считают, что такая акция была совершена с целью запугивания украинских солдат.