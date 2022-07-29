МВД Украины Геращенко: мы стреляем из HIMARS вслепую

29 июля 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Украина попросила у западных стран 2000 транспортных машин, 1000 артиллерийских установок, 500 танков, 300 РСЗО Фото: официальный сайт Министерства обороны США ВСУ стреляют вслепую, не смотря на то, что Запад поставил им новейшее оружие, в число которого входят система залпового огня HIMARS и тяжелая артиллерия. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко «HIMARS и тяжелая артиллерия — это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую» — сообщило Геращенко. Его слова передает издание Newsweek. Издание отметило, что именно поэтому Украина помимо HIMARS и тяжелой артиллерии попросила у западных стран 2000 транспортных машин, 1000 артиллерийских установок, 500 танков, 300 реактивных систем залпового огня. Также они хотят получить беспилотники и средства связи, необходимые для максимальной эффективности этих систем. Ранее Минобороны РФ заявило, что удар ВСУ из РСЗО HIMARS по своим ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии был намеренной провокацией. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора. В ведомстве считают, что такая акция была совершена с целью запугивания украинских солдат.

ВСУ стреляют вслепую, не смотря на то, что Запад поставил им новейшее оружие, в число которого входят система залпового огня HIMARS и тяжелая артиллерия. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко «HIMARS и тяжелая артиллерия — это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую» — сообщило Геращенко. Его слова передает издание Newsweek. Издание отметило, что именно поэтому Украина помимо HIMARS и тяжелой артиллерии попросила у западных стран 2000 транспортных машин, 1000 артиллерийских установок, 500 танков, 300 реактивных систем залпового огня. Также они хотят получить беспилотники и средства связи, необходимые для максимальной эффективности этих систем. Ранее Минобороны РФ заявило, что удар ВСУ из РСЗО HIMARS по своим ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии был намеренной провокацией. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора. В ведомстве считают, что такая акция была совершена с целью запугивания украинских солдат.