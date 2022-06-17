В Екатеринбурге будут создавать противораковые препараты

17 июня 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

В университетской лаборатории будут создавать противовирусные и противораковые препараты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге появится новая лаборатория, в которой займутся созданием противовирусных и противораковых препаратов. Об этом сообщает Уральский федеральный университет в своем telegram-канале. «Университет будет создавать противовирусные и противораковые препараты — новую лабораторию возглавит профессор Рану Бриндабан Чандра, известный индийский ученый», — говорится в сообщении. Уточняется, что Чандра является ведущим специалистом в области применения зеленых методов для разработки фармпродуктов. Ранее Уральский федеральный университет улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. Также в УрФУ разработали лекарство для лечения рака и препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге появится новая лаборатория, в которой займутся созданием противовирусных и противораковых препаратов. Об этом сообщает Уральский федеральный университет в своем telegram-канале. «Университет будет создавать противовирусные и противораковые препараты — новую лабораторию возглавит профессор Рану Бриндабан Чандра, известный индийский ученый», — говорится в сообщении. Уточняется, что Чандра является ведущим специалистом в области применения зеленых методов для разработки фармпродуктов. Ранее Уральский федеральный университет улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. Также в УрФУ разработали лекарство для лечения рака и препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета.