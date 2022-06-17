В Екатеринбурге будут создавать противораковые препараты

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В университетской лаборатории будут создавать противовирусные и противораковые препараты Фото:

В Екатеринбурге появится новая лаборатория, в которой займутся созданием противовирусных и противораковых препаратов. Об этом сообщает Уральский федеральный университет в своем telegram-канале.

«Университет будет создавать противовирусные и противораковые препараты — новую лабораторию возглавит профессор Рану Бриндабан Чандра, известный индийский ученый», — говорится в сообщении. Уточняется, что Чандра является ведущим специалистом в области применения зеленых методов для разработки фармпродуктов.

Ранее Уральский федеральный университет улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. Также в УрФУ разработали лекарство для лечения рака и препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета.

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В Екатеринбурге появится новая лаборатория, в которой займутся созданием противовирусных и противораковых препаратов. Об этом сообщает Уральский федеральный университет в своем telegram-канале. «Университет будет создавать противовирусные и противораковые препараты — новую лабораторию возглавит профессор Рану Бриндабан Чандра, известный индийский ученый», — говорится в сообщении. Уточняется, что Чандра является ведущим специалистом в области применения зеленых методов для разработки фармпродуктов. Ранее Уральский федеральный университет улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. Также в УрФУ разработали лекарство для лечения рака и препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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