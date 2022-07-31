ДТП произошло на трассе в Нижневартовском районе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На трассе в Нижневартовском районе грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки не выжил. Об этом сообщили в «Центроспасе-Югории».

«Ранним утром 1 августа выезжали по сообщению: на автодороге в районе Самотлорского месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие, необходима деблокация погибшего. Прибыв к месту вызова, спасатели произвели отключение АКБ, стабилизацию автомобиля и деблокировали погибшего. Погибшего передали сотрудникам полиции», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». К публикации спасатели приложили фото, на котором видно, что КАМАЗ раздавил переднюю часть легкового автомобиля.

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