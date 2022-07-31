31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

В ХМАО в аварии с КАМАЗом погиб водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ДТП произошло на трассе в Нижневартовском районе Фото:

На трассе в Нижневартовском районе грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки не выжил. Об этом сообщили в «Центроспасе-Югории».

«Ранним утром 1 августа выезжали по сообщению: на автодороге в районе Самотлорского месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие, необходима деблокация погибшего. Прибыв к месту вызова, спасатели произвели отключение АКБ, стабилизацию автомобиля и деблокировали погибшего. Погибшего передали сотрудникам полиции», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». К публикации спасатели приложили фото, на котором видно, что КАМАЗ раздавил переднюю часть легкового автомобиля.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 14-летний подросток разбился на мотоцикле. Юноша получил тяжелую черепно-мозговую травму и потерял память.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте
Фото:
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На трассе в Нижневартовском районе грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки не выжил. Об этом сообщили в «Центроспасе-Югории». «Ранним утром 1 августа выезжали по сообщению: на автодороге в районе Самотлорского месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие, необходима деблокация погибшего. Прибыв к месту вызова, спасатели произвели отключение АКБ, стабилизацию автомобиля и деблокировали погибшего. Погибшего передали сотрудникам полиции», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». К публикации спасатели приложили фото, на котором видно, что КАМАЗ раздавил переднюю часть легкового автомобиля. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 14-летний подросток разбился на мотоцикле. Юноша получил тяжелую черепно-мозговую травму и потерял память.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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