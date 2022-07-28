В ХМАО подросток разбился на мотоцикле

29 июля 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Юношу обнаружили на трассе возле опрокинутого мотоцикла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе в ХМАО обнаружили 14-летнего подростка, который разбился на мотоцикле. Юноша получил тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Югры. «14-летнего юношу без сознания обнаружили на трассе рядом с опрокинутым мотоциклом. Сначала его доставили в клинику Югорска, а затем санитарно-авиационной бригадой к нам [в Сургутскую травмбольницу]. В пути пострадавший не приходил в себя, как и в течение нескольких дней в реанимационном отделении», — говорится в сообщении. Сейчас подросток пришел в себя и успешно восстанавливается. До этого он не помнил ни сам момент аварии, ни события до нее, а также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Сегодня же без труда воспроизводит всю хронологию. О выписке, правда, речи еще не идет. Несовершеннолетний пациент только в начале этой недели был переведен из реанимационного в детское нейрохирургическое отделение и пока продолжит здесь лечение и реабилитацию», — добавляют медики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на светофоре сбили мотоциклиста. Происшествие случилось в Ханты-Мансийске, тогда в ДТП мотоцикл столкнулся с иномаркой.

На трассе в ХМАО обнаружили 14-летнего подростка, который разбился на мотоцикле. Юноша получил тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Югры. «14-летнего юношу без сознания обнаружили на трассе рядом с опрокинутым мотоциклом. Сначала его доставили в клинику Югорска, а затем санитарно-авиационной бригадой к нам [в Сургутскую травмбольницу]. В пути пострадавший не приходил в себя, как и в течение нескольких дней в реанимационном отделении», — говорится в сообщении. Сейчас подросток пришел в себя и успешно восстанавливается. До этого он не помнил ни сам момент аварии, ни события до нее, а также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Сегодня же без труда воспроизводит всю хронологию. О выписке, правда, речи еще не идет. Несовершеннолетний пациент только в начале этой недели был переведен из реанимационного в детское нейрохирургическое отделение и пока продолжит здесь лечение и реабилитацию», — добавляют медики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на светофоре сбили мотоциклиста. Происшествие случилось в Ханты-Мансийске, тогда в ДТП мотоцикл столкнулся с иномаркой.