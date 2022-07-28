28 июля 2022

В ХМАО подросток разбился на мотоцикле

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Юношу обнаружили на трассе возле опрокинутого мотоцикла Фото:

На трассе в ХМАО обнаружили 14-летнего подростка, который разбился на мотоцикле. Юноша получил тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Югры.

«14-летнего юношу без сознания обнаружили на трассе рядом с опрокинутым мотоциклом. Сначала его доставили в клинику Югорска, а затем санитарно-авиационной бригадой к нам [в Сургутскую травмбольницу]. В пути пострадавший не приходил в себя, как и в течение нескольких дней в реанимационном отделении», — говорится в сообщении.

Сейчас подросток пришел в себя и успешно восстанавливается. До этого он не помнил ни сам момент аварии, ни события до нее, а также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Сегодня же без труда воспроизводит всю хронологию. О выписке, правда, речи еще не идет. Несовершеннолетний пациент только в начале этой недели был переведен из реанимационного в детское нейрохирургическое отделение и пока продолжит здесь лечение и реабилитацию», — добавляют медики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на светофоре сбили мотоциклиста. Происшествие случилось в Ханты-Мансийске, тогда в ДТП мотоцикл столкнулся с иномаркой.

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На трассе в ХМАО обнаружили 14-летнего подростка, который разбился на мотоцикле. Юноша получил тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Югры. «14-летнего юношу без сознания обнаружили на трассе рядом с опрокинутым мотоциклом. Сначала его доставили в клинику Югорска, а затем санитарно-авиационной бригадой к нам [в Сургутскую травмбольницу]. В пути пострадавший не приходил в себя, как и в течение нескольких дней в реанимационном отделении», — говорится в сообщении. Сейчас подросток пришел в себя и успешно восстанавливается. До этого он не помнил ни сам момент аварии, ни события до нее, а также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Сегодня же без труда воспроизводит всю хронологию. О выписке, правда, речи еще не идет. Несовершеннолетний пациент только в начале этой недели был переведен из реанимационного в детское нейрохирургическое отделение и пока продолжит здесь лечение и реабилитацию», — добавляют медики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на светофоре сбили мотоциклиста. Происшествие случилось в Ханты-Мансийске, тогда в ДТП мотоцикл столкнулся с иномаркой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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