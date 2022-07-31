В Пермском крае умер заслуженный тренер России

01 августа 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Ивану Иванову было 68 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чусовом (Пермский край) в возрасте 68 лет умер заслуженный тренер РФ по санному спорту Иван Иванов. Об этом сообщается в группе министерства физической культуры и спорта Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Ушел из жизни Заслуженный тренер РФ по санному спорту, почетный гражданин г. Чусовой — Иван Васильевич Иванов», — передает краевое минспорта. Прощание с тренером состоится 2 августа в 12:00 в КДЦ Чусового. Иван Иванов занимался подготовкой сборных команд России, спортсменов из Пермского края, юниорского и основного состава. Также тренер воспитал дочь Татьяну Иванову, которая стала лидером сборной РФ по санному спорту и завоевала медали на Олимпийских играх 2014 и 2022 годов. Среди учеников Иванова два мастера спорта международного класса и 17 мастеров спорта. Тренер получил множество спортивных наград и стал почетным гражданином города Чусовой.

В Чусовом (Пермский край) в возрасте 68 лет умер заслуженный тренер РФ по санному спорту Иван Иванов. Об этом сообщается в группе министерства физической культуры и спорта Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Ушел из жизни Заслуженный тренер РФ по санному спорту, почетный гражданин г. Чусовой — Иван Васильевич Иванов», — передает краевое минспорта. Прощание с тренером состоится 2 августа в 12:00 в КДЦ Чусового. Иван Иванов занимался подготовкой сборных команд России, спортсменов из Пермского края, юниорского и основного состава. Также тренер воспитал дочь Татьяну Иванову, которая стала лидером сборной РФ по санному спорту и завоевала медали на Олимпийских играх 2014 и 2022 годов. Среди учеников Иванова два мастера спорта международного класса и 17 мастеров спорта. Тренер получил множество спортивных наград и стал почетным гражданином города Чусовой.