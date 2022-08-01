Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта Сербии и Косово

Рамзан Кадыров нашел причину конфликта между Косово и Сербией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово

Сербия и непризнанное государство Косово враждуют друг с другом только из-за влияния Североатлантического альянса. Об этом в своем telegram-канае написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне. Не успели стороны обговорить что-либо, как НАТО уже объявляет боевую готовность и подтягивает свои силы к границе», — считает глава республики.

В итоге, по его словам, в столкновении двух стран выгоду получит Европа. «Пока балканцы будут между собой воевать, весь Запад будет стоять сзади, изредка протестуя против ущемления прав», — пояснил Кадыров, который призвал сербов и жителей Косово «убрать из уравнения» НАТО и подумать о своем будущем.