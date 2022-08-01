Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта Сербии и Косово

Сербия и непризнанное государство Косово враждуют друг с другом только из-за влияния Североатлантического альянса. Об этом в своем telegram-канае написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне. Не успели стороны обговорить что-либо, как НАТО уже объявляет боевую готовность и подтягивает свои силы к границе», — считает глава республики.
В итоге, по его словам, в столкновении двух стран выгоду получит Европа. «Пока балканцы будут между собой воевать, весь Запад будет стоять сзади, изредка протестуя против ущемления прав», — пояснил Кадыров, который призвал сербов и жителей Косово «убрать из уравнения» НАТО и подумать о своем будущем.
В ночь с 31 июля на 1 августа стало известно о локальных стычках на границе Сербии и Косово. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности. Причиной конфликта между странами стало решение Приштины ввести в ночь на 1 августа запрет сербских документов и автомобильных номеров, уточняет Life.Однако после столкновения косовские власти по просьбе посла США согласились отложить решение о замене документов на месяц — до 1 сентября, передает «Национальная служба новостей».
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Сербия и непризнанное государство Косово враждуют друг с другом только из-за влияния Североатлантического альянса. Об этом в своем telegram-канае написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне. Не успели стороны обговорить что-либо, как НАТО уже объявляет боевую готовность и подтягивает свои силы к границе», — считает глава республики. В итоге, по его словам, в столкновении двух стран выгоду получит Европа. «Пока балканцы будут между собой воевать, весь Запад будет стоять сзади, изредка протестуя против ущемления прав», — пояснил Кадыров, который призвал сербов и жителей Косово «убрать из уравнения» НАТО и подумать о своем будущем. В ночь с 31 июля на 1 августа стало известно о локальных стычках на границе Сербии и Косово. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности. Причиной конфликта между странами стало решение Приштины ввести в ночь на 1 августа запрет сербских документов и автомобильных номеров, уточняет Life.Однако после столкновения косовские власти по просьбе посла США согласились отложить решение о замене документов на месяц — до 1 сентября, передает «Национальная служба новостей».