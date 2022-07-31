В ХМАО бизнесмен оставил работников без денег, чтобы платить себе

Следователи Нижневартовского района подозревают, что директор фирмы в сфере торговли нефтепродуктами оставил без денег своих работников, чтобы продолжать платить себе зарплату. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО.
«[Руководитель] не выплатил двоим работникам заработную плату и иные, установленные законом, выплаты в общей сумме более 140 тысяч рублей за период работы с февраля по май 2022 года. Несмотря на наличие достаточных денежных средств у предприятия, подозреваемый расходовал их на иные нужды, в том числе на расходы с контрагентами, а также на выплату собственной заработной платы», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело, а также устанавливают все подробности произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что житель поселка Малиновский (Советский район) Андрей Онегов устроил пикет у мэрии с требованием о собственном трудоустройстве.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Следователи Нижневартовского района подозревают, что директор фирмы в сфере торговли нефтепродуктами оставил без денег своих работников, чтобы продолжать платить себе зарплату. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО. «[Руководитель] не выплатил двоим работникам заработную плату и иные, установленные законом, выплаты в общей сумме более 140 тысяч рублей за период работы с февраля по май 2022 года. Несмотря на наличие достаточных денежных средств у предприятия, подозреваемый расходовал их на иные нужды, в том числе на расходы с контрагентами, а также на выплату собственной заработной платы», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас следователи возбудили уголовное дело, а также устанавливают все подробности произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что житель поселка Малиновский (Советский район) Андрей Онегов устроил пикет у мэрии с требованием о собственном трудоустройстве.