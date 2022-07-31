31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

В ХМАО бизнесмен оставил работников без денег, чтобы платить себе

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи считают, что предприниматель не заплатил сотрудникам более 140 тысяч рублей Фото:

Следователи Нижневартовского района подозревают, что директор фирмы в сфере торговли нефтепродуктами оставил без денег своих работников, чтобы продолжать платить себе зарплату. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО.

«[Руководитель] не выплатил двоим работникам заработную плату и иные, установленные законом, выплаты в общей сумме более 140 тысяч рублей за период работы с февраля по май 2022 года. Несмотря на наличие достаточных денежных средств у предприятия, подозреваемый расходовал их на иные нужды, в том числе на расходы с контрагентами, а также на выплату собственной заработной платы», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело, а также устанавливают все подробности произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что житель поселка Малиновский (Советский район) Андрей Онегов устроил пикет у мэрии с требованием о собственном трудоустройстве.

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Следователи Нижневартовского района подозревают, что директор фирмы в сфере торговли нефтепродуктами оставил без денег своих работников, чтобы продолжать платить себе зарплату. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО. «[Руководитель] не выплатил двоим работникам заработную плату и иные, установленные законом, выплаты в общей сумме более 140 тысяч рублей за период работы с февраля по май 2022 года. Несмотря на наличие достаточных денежных средств у предприятия, подозреваемый расходовал их на иные нужды, в том числе на расходы с контрагентами, а также на выплату собственной заработной платы», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас следователи возбудили уголовное дело, а также устанавливают все подробности произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что житель поселка Малиновский (Советский район) Андрей Онегов устроил пикет у мэрии с требованием о собственном трудоустройстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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