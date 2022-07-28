Житель ХМАО устроил пикет у мэрии из-за безработицы

29 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО требовал от мэра трудоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель поселка Малиновский (Советский район) Андрей Онегов устроил пикет у мэрии с требованием о собственном трудоустройстве. Об этом URA.RU сообщила его сестра Татьяна Акиньшина. «Моему брату 56 лет, и он уже в течение года не может найти работу. Я регулярно даю ему деньги, чтобы он не умер с голоду. Ему платили 2,5 тысячи рублей, когда он стоял на бирже труда. Потом был вариант трудоустройства, но предприниматель предлагал „серую“ зарплату, брат отказался, и тогда работодатель написал в центр занятости населения письмо, что Андрей не прошел собеседование, и он слетел с выплат. Человек не пьет, не курит, но не может решить свою проблему», — рассказала Акиньшина. Глава Малиновского Наталья Киселева в разговоре с URA.RU сообщила, что пообщалась с Онеговым после того, как он появился у здания администрации. «Мы тут же нашли для него несколько вариантов трудоустройства. Но он от них отказался. В полиции ему предложили вакансию дворника, пока разговор на этом и закончился. Пару лет назад я сама ходатайствовала, чтобы найти ему работу. Но работодатели им недовольны и отказываются от него», — прокомментировала глава Малиновского. Связаться с самим Онеговым журналисту агентства не удалось. По словам сестры, у него нет личного телефона. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО летом могут пройти массовые сокращения работников. В особой группе риска была строительная сфера.

Житель поселка Малиновский (Советский район) Андрей Онегов устроил пикет у мэрии с требованием о собственном трудоустройстве. Об этом URA.RU сообщила его сестра Татьяна Акиньшина. «Моему брату 56 лет, и он уже в течение года не может найти работу. Я регулярно даю ему деньги, чтобы он не умер с голоду. Ему платили 2,5 тысячи рублей, когда он стоял на бирже труда. Потом был вариант трудоустройства, но предприниматель предлагал „серую“ зарплату, брат отказался, и тогда работодатель написал в центр занятости населения письмо, что Андрей не прошел собеседование, и он слетел с выплат. Человек не пьет, не курит, но не может решить свою проблему», — рассказала Акиньшина. Глава Малиновского Наталья Киселева в разговоре с URA.RU сообщила, что пообщалась с Онеговым после того, как он появился у здания администрации. «Мы тут же нашли для него несколько вариантов трудоустройства. Но он от них отказался. В полиции ему предложили вакансию дворника, пока разговор на этом и закончился. Пару лет назад я сама ходатайствовала, чтобы найти ему работу. Но работодатели им недовольны и отказываются от него», — прокомментировала глава Малиновского. Связаться с самим Онеговым журналисту агентства не удалось. По словам сестры, у него нет личного телефона. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО летом могут пройти массовые сокращения работников. В особой группе риска была строительная сфера.