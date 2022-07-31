Уровень воды в реках Зигальги оказался на околокритических отметках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» (Челябинская область) пересохли родники, а уровень воды в реках упал почти до критических отметок. Как URA.RU рассказала пресс-служба нацпарка, зафиксирован четвертый класс пожарной опасности.

«Несмотря на дожди, в „Зигальге“ зафиксирован повышенный, четвертый, класс пожарной опасности. У вершины Поперечной пересохли родники, а уровень воды в реках и ручьях упал почти до критической отметки», — рассказали URA.RU в пресс-службе нацпарка.

Наиболее сложная обстановка сложилась на северо-востоке «Зигальги». Здесь у границ парка проходят маршруты сплавов. В 2021 году необдуманные действия их участников становились причинами пожаров в лесу. Туристов попросили соблюдать меры предосторожности: окапывать костры, не оставлять их без присмотра и непотушенными.

Несмотря на дождливый климат, в этой части Катав-Ивановского района пожароопасная ситуация складывается не в первый раз. Аналогичная засуха была в 2021 году и годом ранее — также.

Несмотря на дожди, реки на Зигальге персохли Фото: пресс-служба нацпарка