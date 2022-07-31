31 июля 2022
30 июля 2022

В челябинском нацпарке пересохли реки и родники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, зигальга, горы, река юрюзань, национальный парк зигальга, хребет зигальга
Уровень воды в реках Зигальги оказался на околокритических отметках Фото:

В нацпарке «Зигальга» (Челябинская область) пересохли родники, а уровень воды в реках упал почти до критических отметок. Как URA.RU рассказала пресс-служба нацпарка, зафиксирован четвертый класс пожарной опасности.

«Несмотря на дожди, в „Зигальге“ зафиксирован повышенный, четвертый, класс пожарной опасности. У вершины Поперечной пересохли родники, а уровень воды в реках и ручьях упал почти до критической отметки», — рассказали URA.RU в пресс-службе нацпарка.

Наиболее сложная обстановка сложилась на северо-востоке «Зигальги». Здесь у границ парка проходят маршруты сплавов. В 2021 году необдуманные действия их участников становились причинами пожаров в лесу. Туристов попросили соблюдать меры предосторожности: окапывать костры, не оставлять их без присмотра и непотушенными.

Несмотря на дождливый климат, в этой части Катав-Ивановского района пожароопасная ситуация складывается не в первый раз. Аналогичная засуха была в 2021 году и годом ранее — также.

Несмотря на дожди, реки на Зигальге персохли
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В связи с нехваткой влаги туристов при обращении с огнем попросили соблюдать меры предосторожности
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В нацпарке «Зигальга» (Челябинская область) пересохли родники, а уровень воды в реках упал почти до критических отметок. Как URA.RU рассказала пресс-служба нацпарка, зафиксирован четвертый класс пожарной опасности. «Несмотря на дожди, в „Зигальге“ зафиксирован повышенный, четвертый, класс пожарной опасности. У вершины Поперечной пересохли родники, а уровень воды в реках и ручьях упал почти до критической отметки», — рассказали URA.RU в пресс-службе нацпарка. Наиболее сложная обстановка сложилась на северо-востоке «Зигальги». Здесь у границ парка проходят маршруты сплавов. В 2021 году необдуманные действия их участников становились причинами пожаров в лесу. Туристов попросили соблюдать меры предосторожности: окапывать костры, не оставлять их без присмотра и непотушенными. Несмотря на дождливый климат, в этой части Катав-Ивановского района пожароопасная ситуация складывается не в первый раз. Аналогичная засуха была в 2021 году и годом ранее — также.
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