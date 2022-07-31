31 июля 2022
29 июля 2022

На день Тюменской области приедет народная артистка Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, тюмень, виды тюмени
Концерт состоится 15 августа на площади 400-летия Тюмени в 18 часов Фото:

На дне области в Тюмени выступят несколько знаменитостей, среди которых народная артистка Украины Таисия Повалий. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

«В областной столице в 18 часов пройдет концерт с участием Таисии Повалий, Варвары, группы „Республика“, Петра Дранги, Руслана Алехно и Глеба Матвейчука. Концерт пройдет на площади 400-летия Тюмени», — передает информационный центр.

Перед выступлением артистов с 12 часов дня будет проходить выставка-ярмарка ремесленников. Также 15 августа на площади 400-летия города тюменцев ожидают показы фильмов о великих музыкантах, выступления творческих коллективов и концерт Тюменского филармонического оркестра.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Подписаться
На дне области в Тюмени выступят несколько знаменитостей, среди которых народная артистка Украины Таисия Повалий. Об этом сообщает информационный центр правительства области. «В областной столице в 18 часов пройдет концерт с участием Таисии Повалий, Варвары, группы „Республика“, Петра Дранги, Руслана Алехно и Глеба Матвейчука. Концерт пройдет на площади 400-летия Тюмени», — передает информационный центр. Перед выступлением артистов с 12 часов дня будет проходить выставка-ярмарка ремесленников. Также 15 августа на площади 400-летия города тюменцев ожидают показы фильмов о великих музыкантах, выступления творческих коллективов и концерт Тюменского филармонического оркестра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...