На день Тюменской области приедет народная артистка Украины

Концерт состоится 15 августа на площади 400-летия Тюмени в 18 часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На дне области в Тюмени выступят несколько знаменитостей, среди которых народная артистка Украины Таисия Повалий. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

«В областной столице в 18 часов пройдет концерт с участием Таисии Повалий, Варвары, группы „Республика“, Петра Дранги, Руслана Алехно и Глеба Матвейчука. Концерт пройдет на площади 400-летия Тюмени», — передает информационный центр.

Перед выступлением артистов с 12 часов дня будет проходить выставка-ярмарка ремесленников. Также 15 августа на площади 400-летия города тюменцев ожидают показы фильмов о великих музыкантах, выступления творческих коллективов и концерт Тюменского филармонического оркестра.