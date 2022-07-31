Соратник экс-мэра Челябинска получил восемь лет колонии за взятки

Евгения Пашкова взяли под стражу в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Центральный районный суд Челябинска 1 августа огласил приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкову, виновному в получении взятки. Он приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, рассказала URА.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Подсудимый признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденного половины суммы взятки, полученной совместно с бывшим главой Челябинска, всего в размере 1,25 млн рублей», — рассказала Наталья Мамаева.

Пашкова взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу у может быть обжалован.

Как установил суд с сентября 2015 по апрель 2019 года Пашков вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации, депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука взятку в 2,5 млн рублей за получение контракта на строительство школы в микрорайоне Парковый. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Челябинской области уже после того, как Пашков и Тефтелев уволились со службы. Оба были задержаны 11 декабря 2019 года.

Тефтелев заключил досудебное соглашение и приговорен с 3,5 годам колонии строгого режима. Суд уже заменил ему наказание на колонию-поселение. Дело Пашкова рассматривалось дважды. В первый раз судья вернул его в прокуратуру, заявив самоотвод.