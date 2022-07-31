Пермяк сжег авто начальника из-за задержки зарплаты

01 августа 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Собственник оценил ущерб авто в 160 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) местный житель поджег машину начальника из-за задержанной зарплаты. Сейчас его ждет суд. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. По его версии, бывший работодатель не выплатил ему заработную плату», — говорится на сайте ведомства. Долг, по словам поджигателя, составляет 160 тыс. рублей. Инцидент произошел в июне текущего года. Прибывшие полицейские на место возгорания авто Wolkswagen Passat обнаружили пластиковую канистру с остатками жидкости, напоминающей бензин. По камерам сотрудники правоохранительных органов вышли на предполагаемого злоумышленника. Ранее судимый мужчина признался полиции во всем. Потерпевший оценил ущерб машине также в 160 тыс. рублей. URA.RU также рассказывало о жителе Кизела, который решил поджечь машину работодателя. Причиной стало увольнение, которое пермяк посчитал несправедливым.

В Краснокамске (Пермский край) местный житель поджег машину начальника из-за задержанной зарплаты. Сейчас его ждет суд. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. По его версии, бывший работодатель не выплатил ему заработную плату», — говорится на сайте ведомства. Долг, по словам поджигателя, составляет 160 тыс. рублей. Инцидент произошел в июне текущего года. Прибывшие полицейские на место возгорания авто Wolkswagen Passat обнаружили пластиковую канистру с остатками жидкости, напоминающей бензин. По камерам сотрудники правоохранительных органов вышли на предполагаемого злоумышленника. Ранее судимый мужчина признался полиции во всем. Потерпевший оценил ущерб машине также в 160 тыс. рублей. URA.RU также рассказывало о жителе Кизела, который решил поджечь машину работодателя. Причиной стало увольнение, которое пермяк посчитал несправедливым.