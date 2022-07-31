Пятерочка продает надымчанам просроченный шоколад. Фото

01 августа 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Вчерашний шоколад был просрочен более чем на пол года, сообщил покупатель магазина. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на магазин «Пятерочка», в которой продают просроченный шоколад. Об этом сообщил покупатель в социальной сети «ВКонтакте» в одной из городских групп. «Прошу провести полную проверку магазина. Второй день подряд приношу такие [просроченные] упаковки шоколадок, а если ребенок маленький купит? Хорошо, что хоть проверил срок годности до покупки», — сообщил аноним в группе «ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН». Также пользователь добавил, что шоколад был просрочен еще в ноябре прошлого года. Представители торговой сети отреагировали на жалобу покупателя в соцсети и попросили связаться с службой поддержки клиентов. «Для нас такое недопустимо. Нам очень жаль, что вы с этим столкнулись. Напишите нам в личные сообщения нашего сообщества Пятерочка. Мы обязательно во всем разберемся», — написали представители магазина, под публикацией. Редакция также обратилась в магазин «Пятерочка» с запросом прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Надыма приобрела сок с плесенью в магазине «Пятерочка» по улице Комсомольская. Срок годности товара не истек, однако сок оказался испорченным. «ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН»

Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на магазин «Пятерочка», в которой продают просроченный шоколад. Об этом сообщил покупатель в социальной сети «ВКонтакте» в одной из городских групп. «Прошу провести полную проверку магазина. Второй день подряд приношу такие [просроченные] упаковки шоколадок, а если ребенок маленький купит? Хорошо, что хоть проверил срок годности до покупки», — сообщил аноним в группе «ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН». Также пользователь добавил, что шоколад был просрочен еще в ноябре прошлого года. Представители торговой сети отреагировали на жалобу покупателя в соцсети и попросили связаться с службой поддержки клиентов. «Для нас такое недопустимо. Нам очень жаль, что вы с этим столкнулись. Напишите нам в личные сообщения нашего сообщества Пятерочка. Мы обязательно во всем разберемся», — написали представители магазина, под публикацией. Редакция также обратилась в магазин «Пятерочка» с запросом прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Надыма приобрела сок с плесенью в магазине «Пятерочка» по улице Комсомольская. Срок годности товара не истек, однако сок оказался испорченным.