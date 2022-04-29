В надымской «Пятерочке» покупательница приобрела сок странного вида Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фото сока марки «Сады Придонья», приобретенного в магазине сети «Пятерочка», напугало жителей Надыма (ЯНАО). Пост с фото появился в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

Из текста поста следует, что жительница Надыма приобрела сок в магазине «Пятерочка» по улице Комсомольская. Срок годности товара не истек, однако сок оказался испорченным. «Жила бы рядом, вернула, а так деньги на ветер. Настроение испорчено», — пишет Оксана Ямщикова, сделавшая покупку.

«Это надо было специально открыть, чтобы увидеть такое, просто кошмар что пьем», — пишет в комментариях под постом в соцсети Лариса Пяк. «Натурпродукт. Яблочная пастила», — иронизирует пользователь под ником Любимая Любимым. «Это пиницилин», — замечает Илья Мельник.

С запросами прокомментировать ситуацию, корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Пятерочки», а также в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и к представителям торговой марки «Сады Придонья». На момент публикации ответы получены не были.

Ранее URA.RU рассказывало о консервированном зеленом горошке с гусеницей внутри банки. Товар был приобретен в Надыме в магазине сети «Светофор».

Фото: сообщество «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте»