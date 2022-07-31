Пермякам пришлось через суд добиваться горячей воды в квартирах

Принять ванну без горячей воды проблематично Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ряда пермских многоэтажек, оплачивая счета, качественной коммунальной услуги от ПАО «Т Плюс» не получили — горячая вода в кранах была лишь теплой. Это подтвердила проверка жилищной инспекции, но коммунальщики ситуацию не исправили. Тогда инспекторы обратились в суд. Об этом сообщили в инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

«Температура горячей воды на вводе в дома не соответствовала установленным требованиям. В адрес ресурсоснабжающей организации ПАО „Т Плюс“ были выданы предписания. Однако предписания не были исполнены, что и послужило основанием для обращения в защиту прав и интересов жителей данных домов в суд», — говорится в telegram-канале ИГЖН Пермского края. Речь идет о домах по ул. Пушкарской, 128, ул. Звонарева, 4, 6, ул. Старцева, 19, ул. Уинской, 40, ул. Фадеева, 15, ул. Охотников,11.

Свердловский районный суд Перми обязал компанию «Т Плюс» обеспечить горячее водоснабжение надлежащего качества, но коммунальщики подали апелляционную жалобу в краевой суд. Он, в свою очередь, также подтвердил право пермяков на нормальное горячее водоснабжение. Решение суда вступило в законную силу.