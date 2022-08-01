Терапевт Лишин предупредил о развитии болезней сердца из-за ОРВИ

02 августа 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Если переносить ОРЗ «на ногах», может развиться эндокардит, отметил Виктор Лишин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самостоятельное лечение ОРВИ и ОРЗ или перенос заболеваний «на ногах» может привести к развитию артритов, артрозов, а также эндокардитов, то есть проблем с сердцем воспалительного характера. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. «Когда люди болеют сами, без врачебной помощи, они начинают неправильно лечиться, принимать какие-то таблетки, например, антибиотики при ОРВИ, а при вирусной инфекции они не помогают. И это самолечение опасно для здоровья. Можно повредить свою иммунную систему, получить осложнения. Если же переносить болезнь „на ногах“, то можно получить проблемы с суставами, сердцем, особенно если это бактериальная ангина с налетом на горле. Могут развиться артриты, артрозы эндокардиты», — объяснил Виктор Лишин. Врач добавил, что долгое неправильное лечение может привести к развитию хронических заболеваний. «Если лечить неправильно, не соблюдать режим, а также долго, больше 10-14 дней, то это все может перейти в хроническую форму и привести к развитию хронических заболеваний дыхательных путей — хронических ринитов, тонзиллитов, бронхитов. В итоге в дальнейшем при каждой новой простуде человек будет сталкиваться с ними. Заболевания будут уходить в стадию обострения», — подчеркнул Лишин. По словам терапевта, ОРВИ и ОРЗ имеют разные методы лечения. «Этиология ОРЗ, то есть острого респираторного заболевания, скорее всего бактериальная, когда человек переохладился, его продуло, он выпил холодную воду. ОРВИ — это уже вирусная инфекция. Бывает микс-инфекций, когда вместе идет и вирусная, и бактериологическая этиология. Тут по анализам крови мы можем посмотреть. Есть превышены показатели показатели лейкоцитов и сои —то это бактериальное заболевание, если моноцитов, то вирусное. И второе протекает, как правило, с высокой, долго сохраняющейся температурой, очень сильной слабостью в теле, с головными болями», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самостоятельное лечение ОРВИ и ОРЗ или перенос заболеваний «на ногах» может привести к развитию артритов, артрозов, а также эндокардитов, то есть проблем с сердцем воспалительного характера. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. «Когда люди болеют сами, без врачебной помощи, они начинают неправильно лечиться, принимать какие-то таблетки, например, антибиотики при ОРВИ, а при вирусной инфекции они не помогают. И это самолечение опасно для здоровья. Можно повредить свою иммунную систему, получить осложнения. Если же переносить болезнь „на ногах“, то можно получить проблемы с суставами, сердцем, особенно если это бактериальная ангина с налетом на горле. Могут развиться артриты, артрозы эндокардиты», — объяснил Виктор Лишин. Врач добавил, что долгое неправильное лечение может привести к развитию хронических заболеваний. «Если лечить неправильно, не соблюдать режим, а также долго, больше 10-14 дней, то это все может перейти в хроническую форму и привести к развитию хронических заболеваний дыхательных путей — хронических ринитов, тонзиллитов, бронхитов. В итоге в дальнейшем при каждой новой простуде человек будет сталкиваться с ними. Заболевания будут уходить в стадию обострения», — подчеркнул Лишин. По словам терапевта, ОРВИ и ОРЗ имеют разные методы лечения. «Этиология ОРЗ, то есть острого респираторного заболевания, скорее всего бактериальная, когда человек переохладился, его продуло, он выпил холодную воду. ОРВИ — это уже вирусная инфекция. Бывает микс-инфекций, когда вместе идет и вирусная, и бактериологическая этиология. Тут по анализам крови мы можем посмотреть. Есть превышены показатели показатели лейкоцитов и сои —то это бактериальное заболевание, если моноцитов, то вирусное. И второе протекает, как правило, с высокой, долго сохраняющейся температурой, очень сильной слабостью в теле, с головными болями», — заявил он.