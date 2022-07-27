Тюменец сломал возлюбленной челюсть, перепутав ее с бывшей

Из-за ненависти к бывшей девушке житель Ялуторовского района сломал челюсть нынешней возлюбленной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нетрезвый житель Тюменской области перепутал свою возлюбленную с бывшей девушкой и избил ее, сломав челюсть. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Ялуторовский районный суд вынес приговор Сергею Уржунцеву, 1976 года рождения. Его на два года отправили в колонию общего режима. В ночь на 11 декабря 2021 года он отдыхал в обществе своей сожительницы, и перепил до такой степени, что спутал ее с ненавистной бывшей подругой, после чего избил», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Изначально мужчина начал называть возлюбленную чужим именем. Женщина обиделась и собралась уходить. Однако обвиняемый сбил ее с ног ударом в лицо и продолжил бить кулаками по голове, повторяя имя бывшей пассии.

«Успокоился мужчина лишь после слов: „Сережа, остановись, это я, Олеся“. Усевшись на колени, он удивленно произнес: „Олеся, что я наделал“», — пояснили в пресс-службе.

На утро женщина попросила сожителя вызвать ей скорую. А мужчина с удивлением спрашивал, кто же так ее избил.

По итогу у женщины диагностировали перелом челюсти и множественными ушибы. Чтобы смягчить свое наказание, подсудимый заплатил сожительнице 110 тысяч рублей. Но его все равно отправили в колонию. Сама женщина заявила, что готова продолжать отношения с возлюбленным.

Ранее URA.RU писало, что из-за ревности тоболяк отправил возлюбленную в кому. Женщина назвала его чужим именем.