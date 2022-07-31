В Екатеринбург летит федеральный министр

Максим Решетников не был в Свердловской области больше года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в конце недели планирует работать в Екатеринбурге, сообщили URA.RU несколько источников, близких в региональной власти. По словам собеседников агентства, у федерального топ-чиновника запланированы совещания не только с руководством Свердловской области, но и c промышленниками.

Решетников прилетит в уральскую столицу в четверг, 4 августа, поделился один источник. «В пятницу он, скорее всего, встретится с губернатором [Евгением Куйвашевым], полпредом [президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым], а также посетит РМК, оптико-механический завод [УОМЗ] и завод гражданской авиации [УЗГА]», — уточнил другой собеседник.

В уральском полпредстве корреспонденту подтвердили приезд Решетникова: «На пятницу запланировано совещание с главами регионов УрФО (кроме Куйвашева, все будут по ВКС — прим. URA.RU)». В пресс-службе РМК и областном департаменте информполитики корреспонденту рекомендовали обратиться за уточнениями в Минэкономразвития РФ. Запрос представителю Максима Решетникова направлен, но ответа пока нет.

В предыдущий раз Решетников прилетал в Екатеринбург летом 2021 года — на выставку «Иннопром». В конце мая ожидалось, что министр примет участие в июньской IX Российско-Киргизской межрегиональной конференции. Однако слухи об очном присутствии Решетникова на мероприятии не подтвердились.

Обновлено в 16:16: в третий абзац добавлен комментарий полпредства