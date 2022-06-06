06 июня 2022

Федеральный министр отменил визит в Екатеринбург. Его ждали губернатор и политик-иностранец

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Марафон Новые знания, второй день. Москва, решетников максим
Максим Решетников не приедет на Российско-Киргизскую конференцию Фото:

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отменил поездку в Екатеринбург на IX Российско-Киргизскую межрегиональную конференцию 9 июня. Федеральный министр выступит на мероприятии только по видеосвязи. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили официальные представители Решетникова.

«Максим Геннадьевич участвует [в конференции] в формате ВКС», — сказали агентству в пресс-службе главы Минэкономразвития. Причины отмены личного визита не уточняются. По данным источника URA.RU, знакомого с планом мероприятия, вместо Решетникова на площадке ждут кого-то из его заместителей.

Министра ждали на IX Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которая проходит в Екатеринбурге 8—9 июня. Предполагалось, что Решетников встретится с губернатором Евгением Куйвашевым и министром экономики и коммерции Киргизии Данияром Амангельдиевым. Кроме того, на форуме ожидали президента РФ Владимира Путина, но его визит не подтвердился.

Российско-Киргизская конференция — не первый ивент в Екатеринбурге, на который не дождались Решетникова. В конце мая министра приглашали на мероприятия Уральской бизнес-недели. По одной из версий, глава Минэка должен был встретиться с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым. Но визит не состоялся.

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отменил поездку в Екатеринбург на IX Российско-Киргизскую межрегиональную конференцию 9 июня. Федеральный министр выступит на мероприятии только по видеосвязи. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили официальные представители Решетникова. «Максим Геннадьевич участвует [в конференции] в формате ВКС», — сказали агентству в пресс-службе главы Минэкономразвития. Причины отмены личного визита не уточняются. По данным источника URA.RU, знакомого с планом мероприятия, вместо Решетникова на площадке ждут кого-то из его заместителей. Министра ждали на IX Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которая проходит в Екатеринбурге 8—9 июня. Предполагалось, что Решетников встретится с губернатором Евгением Куйвашевым и министром экономики и коммерции Киргизии Данияром Амангельдиевым. Кроме того, на форуме ожидали президента РФ Владимира Путина, но его визит не подтвердился. Российско-Киргизская конференция — не первый ивент в Екатеринбурге, на который не дождались Решетникова. В конце мая министра приглашали на мероприятия Уральской бизнес-недели. По одной из версий, глава Минэка должен был встретиться с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым. Но визит не состоялся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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