Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отменил поездку в Екатеринбург на IX Российско-Киргизскую межрегиональную конференцию 9 июня. Федеральный министр выступит на мероприятии только по видеосвязи. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили официальные представители Решетникова.
«Максим Геннадьевич участвует [в конференции] в формате ВКС», — сказали агентству в пресс-службе главы Минэкономразвития. Причины отмены личного визита не уточняются. По данным источника URA.RU, знакомого с планом мероприятия, вместо Решетникова на площадке ждут кого-то из его заместителей.
Министра ждали на IX Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которая проходит в Екатеринбурге 8—9 июня. Предполагалось, что Решетников встретится с губернатором Евгением Куйвашевым и министром экономики и коммерции Киргизии Данияром Амангельдиевым. Кроме того, на форуме ожидали президента РФ Владимира Путина, но его визит не подтвердился.
Российско-Киргизская конференция — не первый ивент в Екатеринбурге, на который не дождались Решетникова. В конце мая министра приглашали на мероприятия Уральской бизнес-недели. По одной из версий, глава Минэка должен был встретиться с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым. Но визит не состоялся.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отменил поездку в Екатеринбург на IX Российско-Киргизскую межрегиональную конференцию 9 июня. Федеральный министр выступит на мероприятии только по видеосвязи. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили официальные представители Решетникова. «Максим Геннадьевич участвует [в конференции] в формате ВКС», — сказали агентству в пресс-службе главы Минэкономразвития. Причины отмены личного визита не уточняются. По данным источника URA.RU, знакомого с планом мероприятия, вместо Решетникова на площадке ждут кого-то из его заместителей. Министра ждали на IX Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которая проходит в Екатеринбурге 8—9 июня. Предполагалось, что Решетников встретится с губернатором Евгением Куйвашевым и министром экономики и коммерции Киргизии Данияром Амангельдиевым. Кроме того, на форуме ожидали президента РФ Владимира Путина, но его визит не подтвердился. Российско-Киргизская конференция — не первый ивент в Екатеринбурге, на который не дождались Решетникова. В конце мая министра приглашали на мероприятия Уральской бизнес-недели. По одной из версий, глава Минэка должен был встретиться с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым. Но визит не состоялся.