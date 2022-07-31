31 июля 2022

В Перми продается магазин мужских костюмов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес по продаже классических костюмов оценили в 1,4 млн рублей Фото:

В Перми продают магазин мужских костюмов Kingsmen. Он находится на втором этаже ТЦ «Облака». Объявление появилось на сервисе объявлений Avito.

«Продается честный и прозрачный бизнес. Магазин Kingsmen — мужские костюмы с пятилетней успешной историей», — пишет автор объявления.

В объявлении также указано, что за последний год работы магазин принес прибыль в размере 1 381 000 рублей. Магазин продают за 1 400 000 рублей. Средняя стоимость костюма в магазине — 21 990 рублей. Все сотрудники готовы и дальше работать с новым владельцем. Как пояснил автор объявления, бизнес было решено продать из-за переезда в другую страну и полного ухода из оффлайн-бизнеса.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми другой магазин с классическим костюмами переедет из одного торгового центра в другой. Переезд был запланирован к августу.

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В Перми продают магазин мужских костюмов Kingsmen. Он находится на втором этаже ТЦ «Облака». Объявление появилось на сервисе объявлений Avito. «Продается честный и прозрачный бизнес. Магазин Kingsmen — мужские костюмы с пятилетней успешной историей», — пишет автор объявления. В объявлении также указано, что за последний год работы магазин принес прибыль в размере 1 381 000 рублей. Магазин продают за 1 400 000 рублей. Средняя стоимость костюма в магазине — 21 990 рублей. Все сотрудники готовы и дальше работать с новым владельцем. Как пояснил автор объявления, бизнес было решено продать из-за переезда в другую страну и полного ухода из оффлайн-бизнеса. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми другой магазин с классическим костюмами переедет из одного торгового центра в другой. Переезд был запланирован к августу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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