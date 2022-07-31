Махонин спустя год закрыл важную вакансию в правительстве

Андрей Алякринский пошел на повышение Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский с 1 августа назначен заместителем председателя правительства по вопросам инфраструктуры. Эта должность пустовала с июля 2021 года. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснял это тем, что хочет сам курировать строительный блок.

«Андрей Алякринский назначен зампредом правительства Пермского края. В должность он вступил с 1 августа и курирует министерства строительства, транспорта и имущества», — сообщает «В курсе.ру».

В пресс-службе правительства информацию подтвердили. Андрей Алякринский был назначен министром в ноябре 2020 года. До этого он работал в структурах «Пермавтодора». Должность «строительного» вице-премьера вакантна с июля 2021 года, после увольнения Григория Невоструева. Дмитрий Махонин объяснял отсутствие зампреда тем, что боится ошибиться и хочет сам вникать в строительные вопросы.