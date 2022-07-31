31 июля 2022
30 июля 2022

Махонин спустя год закрыл важную вакансию в правительстве

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Заседание правительства Пермского края. Пермь, алякринский андрей
Андрей Алякринский пошел на повышение Фото:

Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский с 1 августа назначен заместителем председателя правительства по вопросам инфраструктуры. Эта должность пустовала с июля 2021 года. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснял это тем, что хочет сам курировать строительный блок.

«Андрей Алякринский назначен зампредом правительства Пермского края. В должность он вступил с 1 августа и курирует министерства строительства, транспорта и имущества», — сообщает «В курсе.ру».

В пресс-службе правительства информацию подтвердили. Андрей Алякринский был назначен министром в ноябре 2020 года. До этого он работал в структурах «Пермавтодора». Должность «строительного» вице-премьера вакантна с июля 2021 года, после увольнения Григория Невоструева. Дмитрий Махонин объяснял отсутствие зампреда тем, что боится ошибиться и хочет сам вникать в строительные вопросы.

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Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский с 1 августа назначен заместителем председателя правительства по вопросам инфраструктуры. Эта должность пустовала с июля 2021 года. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснял это тем, что хочет сам курировать строительный блок. «Андрей Алякринский назначен зампредом правительства Пермского края. В должность он вступил с 1 августа и курирует министерства строительства, транспорта и имущества», — сообщает «В курсе.ру». В пресс-службе правительства информацию подтвердили. Андрей Алякринский был назначен министром в ноябре 2020 года. До этого он работал в структурах «Пермавтодора». Должность «строительного» вице-премьера вакантна с июля 2021 года, после увольнения Григория Невоструева. Дмитрий Махонин объяснял отсутствие зампреда тем, что боится ошибиться и хочет сам вникать в строительные вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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