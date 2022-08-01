01 августа 2022
31 июля 2022
29 июля 2022

Школьники в ЯНАО нашли способ, как заработать в свободное время

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, собака, выгул собаки, декоративная собака
Бизнес-идея возникла у подростков спонтанно, когда они помогали прохожему дедушке с собакой Фото:

Подростки из Нового Уренгоя (ЯНАО) организовали мини-бизнес по выгулу собак в свободное от учебы время. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал Андрей Кубышкин.

«Уже два года мы стабильно выгуливаем собак. На четыре собаки у нас выделяется один человек. Всего нас четыре человека, у каждого есть постоянные клиенты. Средняя прогулка составляет 30-50 минут. Цена на услугу определяется индивидуально от 250 до 350 рублей за выгул. В день можно заработать 1000-1200 рублей на человека», — рассказал Кубышкин.

Также собеседник добавил, что есть случаи, когда хозяева собак уезжают в отпуск и оставляют своих животных на присмотр юным бизнесменам. «Часто хозяева оставляют нам ключи от квартир, чтобы мы могли покормить, помыть и погулять с их питомцами», — дополнил юноша.

Самая большая прибыль в летний период, тогда можно заработать порядка 25-35 тысяч рублей в месяц. Деньги за выгул подросткам дают сразу, кто-то наличными, кто-то переводит на карту, рассказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа позвали на день открытых дверей во все приюты для животных региона. Волонтеры приглашают северян помочь с выгулом и уходом за животными.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
Подписаться
Подростки из Нового Уренгоя (ЯНАО) организовали мини-бизнес по выгулу собак в свободное от учебы время. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал Андрей Кубышкин. «Уже два года мы стабильно выгуливаем собак. На четыре собаки у нас выделяется один человек. Всего нас четыре человека, у каждого есть постоянные клиенты. Средняя прогулка составляет 30-50 минут. Цена на услугу определяется индивидуально от 250 до 350 рублей за выгул. В день можно заработать 1000-1200 рублей на человека», — рассказал Кубышкин. Также собеседник добавил, что есть случаи, когда хозяева собак уезжают в отпуск и оставляют своих животных на присмотр юным бизнесменам. «Часто хозяева оставляют нам ключи от квартир, чтобы мы могли покормить, помыть и погулять с их питомцами», — дополнил юноша. Самая большая прибыль в летний период, тогда можно заработать порядка 25-35 тысяч рублей в месяц. Деньги за выгул подросткам дают сразу, кто-то наличными, кто-то переводит на карту, рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа позвали на день открытых дверей во все приюты для животных региона. Волонтеры приглашают северян помочь с выгулом и уходом за животными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...