Школьники в ЯНАО нашли способ, как заработать в свободное время

Бизнес-идея возникла у подростков спонтанно, когда они помогали прохожему дедушке с собакой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подростки из Нового Уренгоя (ЯНАО) организовали мини-бизнес по выгулу собак в свободное от учебы время. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал Андрей Кубышкин.

«Уже два года мы стабильно выгуливаем собак. На четыре собаки у нас выделяется один человек. Всего нас четыре человека, у каждого есть постоянные клиенты. Средняя прогулка составляет 30-50 минут. Цена на услугу определяется индивидуально от 250 до 350 рублей за выгул. В день можно заработать 1000-1200 рублей на человека», — рассказал Кубышкин.

Также собеседник добавил, что есть случаи, когда хозяева собак уезжают в отпуск и оставляют своих животных на присмотр юным бизнесменам. «Часто хозяева оставляют нам ключи от квартир, чтобы мы могли покормить, помыть и погулять с их питомцами», — дополнил юноша.

Самая большая прибыль в летний период, тогда можно заработать порядка 25-35 тысяч рублей в месяц. Деньги за выгул подросткам дают сразу, кто-то наличными, кто-то переводит на карту, рассказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа позвали на день открытых дверей во все приюты для животных региона. Волонтеры приглашают северян помочь с выгулом и уходом за животными.