Под Курганом разыскивают пенсионерку, потерявшуюся в лесу

В курганском лесу ищут 80-летнюю женщину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В лесу под Курганом разыскивают 80-летнюю женщину, которая утром 1 августа ушла в лес и не вернулась. Информация о поиске размещена в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропала Зинаида Терентьевна Голубцова (Екимова), 80 лет (1941 года рождения). СНТ „Икар“, Кетовский округ. Приметы: рост 162 см, нормального телосложения, волосы бордового цвета, карие глаза. Одежда: красно-коричневый халат, черное платье, черные полугалоши», — указано в сообщении.

В пресс-службе поискового отряда корреспонденту URA.RU сообщили, что идет сбор добровольцев на поиски. Волонтеры готовятся выехать на место. В пресс-службе УМВД России по Курганской области добавили, что с заявлением о пропажи женщины в полицию обратились ее родственники. Курганцев просят помочь в поиске пожилой женщины. Обратиться можно по указанным ниже телефонам.