Мужчина ранил одного из жителей города и оказал сопротивление при задержании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте полиция жестко задержала рецидивиста, вооруженного ножом, который ранил одного из жителей города. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по Сургуту.

«По предварительным данным, в выходные во дворе жилого дома на Тюменском тракте произошла драка местных жителей, один из которых в потасовке нанес два ножевых ранения своему оппоненту. А когда на вызов приехали сотрудники полиции, он переключился на них. Патрульным пришлось применять спецсредства для задержания злоумышленника», — сообщили в ведомстве.

По факту случившегося в полиции проводится доследственная проверка. Установлено, что задержанный уже неоднократно был судим за телесные повреждения, мошенничество и грабеж. Сейчас его ждет еще одно уголовное дело. По какой статье будет возбуждаться уголовное дело, станет известно после завершения начатой проверки.

Как сообщил источник в силовых структурах, кроме ножевого ранения и драки задержанному также придется отвечать и за вооруженное сопротивление при задержании. «Идет проверка о законности применения спецсредств полицейскими. Но, по всей вероятности, вопросов к ним не возникнет. Там явная угроза жизни полицейских. За это задержанному грозит еще одно уголовное разбирательство», — сообщил URA.RU собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяная жительница Урала избила полицейских. В Пыть-Яхе женщина из Свердловской области несколько раз ударила сотрудника полиции за то, что он снял ее с поезда за устроенный в вагоне дебош.