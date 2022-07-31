Тюменцев ждут серьезные пробки на дорогах

01 августа 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Ремонт дорожной развязки на ул. Монтажников в Тюмени может привести к дорожным заторам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 1 по 5 августа будет перекрыт один из съездов развязки на ул. Монтажников. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области. По мнению источника агентства, близкого к ГИБДД, это может привести к серьезным дорожным заторам. «С 1 по 5 августа будет ограничено движение по ул. 30 лет Победы. Один из съездов развязки на ул. Монтажников будет перекрыт. Подрядная организация в начале августа приступит к работам по окраске пролетов путепровода на ул. Монтажников. Для безопасного проведения работ будет перекрыт съезд на ул. 30 лет Победы и полосы движения в направлении ул. Пермякова», — сообщили в ГУС по Тюменской области. Там уточнили, что объезд будет организован по выделенной полосе на встречном направлении. При этом, по мнению источника агентства, близкого к областной Госавтоинспекции, тюменцам на время работ следует готовиться к серьезным пробкам на дорогах. «Развязка в районе Монтажников — это объект с интенсивным дорожным движением. Несмотря на то, что на время работ будет организован объезд, дорожных заторов избежать не получится. В идеале, на время ремонта, лучше вообще объезжать указанный участок по другим дорогам», — пояснил собеседник агентства.

В Тюмени с 1 по 5 августа будет перекрыт один из съездов развязки на ул. Монтажников. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области. По мнению источника агентства, близкого к ГИБДД, это может привести к серьезным дорожным заторам. «С 1 по 5 августа будет ограничено движение по ул. 30 лет Победы. Один из съездов развязки на ул. Монтажников будет перекрыт. Подрядная организация в начале августа приступит к работам по окраске пролетов путепровода на ул. Монтажников. Для безопасного проведения работ будет перекрыт съезд на ул. 30 лет Победы и полосы движения в направлении ул. Пермякова», — сообщили в ГУС по Тюменской области. Там уточнили, что объезд будет организован по выделенной полосе на встречном направлении. При этом, по мнению источника агентства, близкого к областной Госавтоинспекции, тюменцам на время работ следует готовиться к серьезным пробкам на дорогах. «Развязка в районе Монтажников — это объект с интенсивным дорожным движением. Несмотря на то, что на время работ будет организован объезд, дорожных заторов избежать не получится. В идеале, на время ремонта, лучше вообще объезжать указанный участок по другим дорогам», — пояснил собеседник агентства.