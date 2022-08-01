Екатеринбуржец зарезал знакомого ради девушки

Мужчина, напавший на знакомого, был пьян Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Силовики поймали екатеринбуржца, который, выпивая на улице Репина, зарезал знакомого из-за внезапного чувства ревности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Вечером 28 июля обвиняемый нанес другому местному жителю множественные удары ножом в область груди, плеча и предплечья», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что пострадавшего экстренно госпитализировали, и врачи посчитали, что его жизнь удалось спасти. Однако мужчина не смог пережить полученные травмы и умер в больнице.

Как выяснили следователи, екатеринбуржец набросился с ножом на знакомого из-за ревности. Подозреваемого отправили в СИЗО до конца сентября, пока следователи будут собирать доказательства его вины. Силовики показали фотографии со следственного эксперимента с участием убийцы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в полицию о происшествии сообщила сотрудница магазина. Она увидела, что мужчина лежит у подъезда, истекая кровью. «При опросе [подозреваемый] пояснил сыщикам уголовного розыска, что резня произошла на почве ревности», — уточнил Горелых.

Ранее екатеринбуржец зарезал незнакомого человека на улице Дорожной. После происшествия он пришел в полицию и во всем признался.