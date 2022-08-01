Пермяк выиграл в лотерею 3 миллиона

За призом в Москву поехала жена победителя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Пермского края выиграл в лотерею «Все или ничего» 3 000 200 рублей. За выигрышем он попросил съездить в Москву свою жену, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Житель Пермского края приобрел билет на несколько тиражей подряд, сумма выигрыша увеличилась и составила 3 000 200 рублей. Спустя неделю после розыгрыша оформить приз в московский лотерейный центр „Столото“ по просьбе победителя приехала его жена», — сообщили в пресс-службе.

Как рассказала супруга, сначала ее муж выиграл в лотерее 30 тыс. рублей, после чего заявил, что следующим выиграет суперприз. После покупки лотерейного билета супруги узнали, что они обладатели огромного выигрыша. Эта сумма помогла семейной паре расплатиться с ипотекой и кредитом за машину.

Победивший пермяк — предприниматель. Он владеет бизнесом по техобслуживанию машин. Жена бизнесмена работает инспектором по кадрам в санатории.