Изготавливать «про запас» нет необходимости, сообщила Елена Сизикова Фото: Дарья Попова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на кондитерский дом «Кристина», который продает торты с плесенью. Об этом сообщила Дарья Сердюк в социальной сети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

«Кондитерская „Кристина“ упорно идет ко дну. Торт был куплен вчера <…>, по маркировке свежий, тогда же и была обнаружена вкусняшка [плесень]» — написала Сердюк в группе «ГОРОРО».

Корреспонденты URA.RU связались с представителями кондитерского дома «Кристина» для получения комментария. Там рассказали, что по данному эпизоду будет произведена проверка. «Технологами будет пересмотрена рецептура всех десертов, в составе которых используется малина. <…> Нам не возвращают продукцию, на которую возникают жалобы в социальных сетях. А при отсутствии самого десерта очень сложно определить, действительно ли это наша вина. В любом случае, мы своим покупателям доверяем, поэтому данный эпизод будет учтен в дальнейшей работе», — рассказала Елена Сизикова.

Также там добавили, что заявки на производство формируются ежедневно в соответствии с потребностями магазинов. Весь товар собственного производства, и ежедневно в смену выходит более 40 кондитеров. Поставки в магазины Нового Уренгоя ведутся на постоянной основе. В Надым, Пангоды и другие города не реже одного раза в два дня. В отдаленные населенные пункты доставка производится собственным транспортом с соблюдением необходимых условий хранения и транспортировки.

Агентство обратилось в Роспотребнадзор с официальным запросом, чтобы узнать производилась ли проверка данного заведения. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что кондитерская в ЯНАО продала пирожные с плесенью. В Новом Уренгое жители пожаловались на просроченные пирожные.

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