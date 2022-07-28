Кондитерская в Новом Уренгое продала пирожные с плесенью

Анонимный автор пожаловался на плесень в пирожных
В Новом Уренгое (ЯНАО) жители пожаловались на пирожные с плесенью. Анонимный пост появился в одном из городских пабликов «ВКонтакте».
«Вот так кондитерская „Кристина“ радует своими изделиями. Решили сегодня побаловать себя, очень вкусно было, спасибо», — пишет анонимный автор в сообществе «Аварийный Новый Уренгой».
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Мужчина сообщил, что сроки годности смотрел и они еще не вышли.
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