28 июля 2022
27 июля 2022

Кондитерская в Новом Уренгое продала пирожные с плесенью

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация десертов от пастри-шефа в ресторане Cucina в отеле Hyatt. Екатеринбург, пирожное, десерт, сладкое, сладость, кулинария
Анонимный автор пожаловался на плесень в пирожных Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители пожаловались на пирожные с плесенью. Анонимный пост появился в одном из городских пабликов «ВКонтакте».

«Вот так кондитерская „Кристина“ радует своими изделиями. Решили сегодня побаловать себя, очень вкусно было, спасибо», — пишет анонимный автор в сообществе «Аварийный Новый Уренгой».

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Мужчина сообщил, что сроки годности смотрел и они еще не вышли.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) жители пожаловались на пирожные с плесенью. Анонимный пост появился в одном из городских пабликов «ВКонтакте». «Вот так кондитерская „Кристина“ радует своими изделиями. Решили сегодня побаловать себя, очень вкусно было, спасибо», — пишет анонимный автор в сообществе «Аварийный Новый Уренгой». Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Мужчина сообщил, что сроки годности смотрел и они еще не вышли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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