Кондитерская в Новом Уренгое продала пирожные с плесенью

29 июля 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Анонимный автор пожаловался на плесень в пирожных Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) жители пожаловались на пирожные с плесенью. Анонимный пост появился в одном из городских пабликов «ВКонтакте». «Вот так кондитерская „Кристина“ радует своими изделиями. Решили сегодня побаловать себя, очень вкусно было, спасибо», — пишет анонимный автор в сообществе «Аварийный Новый Уренгой». Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Мужчина сообщил, что сроки годности смотрел и они еще не вышли.

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители пожаловались на пирожные с плесенью. Анонимный пост появился в одном из городских пабликов «ВКонтакте». «Вот так кондитерская „Кристина“ радует своими изделиями. Решили сегодня побаловать себя, очень вкусно было, спасибо», — пишет анонимный автор в сообществе «Аварийный Новый Уренгой». Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Мужчина сообщил, что сроки годности смотрел и они еще не вышли.